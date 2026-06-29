A seleção canadense conseguiu garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após uma vitória dramática sobre a África do Sul, com um gol de Stephen Ostakio aos 90+2 minutos.

Ostakio marcou o único gol da partida ao aproveitar um rebote na entrada da grande área e chutar com força direto no canto inferior da rede.

A ESPN informou que Ostakio criou cinco chances em jogadas de bola parada durante a partida, igualando o recorde mais alto registrado desde 1966 em uma partida da fase eliminatória da Copa do Mundo, que pertencia a Andrea Pirlo contra a Alemanha na semifinal da edição de 2006.

Além disso, o Canadá se tornou a primeira seleção da CONCACAF a avançar para a próxima fase nas eliminatórias da Copa do Mundo desde a Costa Rica, que se classificou nos pênaltis contra a Grécia nas oitavas de final da edição de 2014, após 12 anos.

A ESPN acrescentou: “Ostachio se tornou o terceiro jogador em atividade na MLS a marcar um gol em uma partida da fase eliminatória da Copa do Mundo, depois de Landon Donovan (dois gols) e Brian McBride”.

E esclareceu: “Após somar mais 7 chutes a gol contra a África do Sul, o Canadá chegou a 28 chutes a gol na Copa do Mundo de 2026, o maior número entre todas as seleções do torneio, além de igualar o maior número alcançado por uma seleção da CONCACAF em uma única edição da Copa do Mundo desde 1966, quando a seleção do México atingiu esse recorde na edição de 1986”.