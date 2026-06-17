Após 16 horas... Ronaldo iguala o feito histórico de Messi

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, igualou o recorde histórico alcançado por Lionel Messi, astro da Argentina, na Copa do Mundo.
Ao entrar como titular contra a República Democrática do Congo na noite desta quarta-feira, no Mundial de 2026, Ronaldo tornou-se o segundo jogador na história do torneio a participar de seis edições diferentes, após as de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.
Messi foi o primeiro a conseguir isso há 16 horas, ao entrar em campo contra a seleção da Argélia na madrugada de hoje, pelo Grupo 10 da edição atual, sabendo-se que ele já havia participado das cinco edições anteriores.
A partida entre Portugal e a República Democrática do Congo será disputada no estádio “NRG” na rodada de estreia do Grupo 11.
Guillermo Ochoa, goleiro do México, pode se juntar a essa seleta lista na história da Copa do Mundo se jogar com a seleção de seu país contra a Coreia do Sul na madrugada da próxima sexta-feira.
Por sua vez, a oportunidade parece aberta para Ronaldo alcançar outro recorde histórico: marcar gols em seis edições da Copa do Mundo, caso balançar as redes da República Democrática do Congo hoje, já que ele marcou nas cinco edições anteriores.
Messi empatou com Ronaldo ao marcar em cinco edições, depois de fazer três “hat-tricks” contra a Argélia; o “Pequeno” balançou as redes nas edições de 2006, 2014, 2018 e 2022, antes de continuar marcando gols na edição atual.