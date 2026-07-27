Após 16 dias: demissão surpreendente de Maldini e Leonardo da Federação Italiana

Chegou ao fim a jornada de Paolo Maldini e Leonardo na condução do novo projeto da Federação Italiana e da seleção azzurra, com a dupla a apresentar a sua demissão após a recusa dos nomes indicados para assumir o cargo de novo diretor técnico da seleção.

Segundo a rede "Sky Sport Itália", Maldini, diretor técnico da Federação, e o seu assessor Leonardo apresentaram a sua demissão ao presidente da Federação Italiana, Gabriele Gravina, na tarde de hoje, após a recusa categórica da indicação de Andrea Pirlo, devido a crises políticas ligadas ao contrato de patrocínio assinado com a empresa russa de apostas Fonbet.

O novo presidente da Federação, Gabriele Gravina, havia anunciado a nomeação de Paolo Maldini e Leonardo há apenas 16 dias para os cargos de diretor técnico da Federação e de assessor, respetivamente, atribuindo a presidência do projeto "Club Itália" a Maldini.

Passados apenas 16 dias da nomeação, e após uma reunião com os clubes da liga italiana na sede da associação da liga (dia em que se confirmaram os contactos com Ancelotti e Guardiola, que recusaram a proposta), Maldini e Leonardo decidiram pôr fim ao seu projeto.

Após a recusa imediata de Guardiola, Maldini voltou-se para Andrea Pirlo, seu antigo companheiro e amigo, que partilhava a mesma visão sobre o projeto técnico dedicado às seleções nacionais.

O bloqueio da opção de contratar Pirlo, devido à referida crise do patrocinador russo, levou Maldini a ponderar a demissão, por não se sentir apoiado nem protegido pelo presidente da Federação Italiana.

Isso aconteceu após horas de discussões e da avaliação de possíveis alternativas para treinar a seleção, como Thiago Motta (nome sugerido por Leonardo, depois de terem trabalhado juntos na Inter e no Paris Saint-Germain), mas a dupla acabou por decidir apresentar a demissão e comunicar a decisão a Gravina.

Os desenvolvimentos atuais apontam para a reabertura do processo de procura de um novo treinador para a seleção, liderado pessoalmente por Gravina, que lançou o nome de Roberto Mancini, que sempre foi a sua primeira opção.