Após 12 anos... a Espanha iguala o feito da Alemanha

A seleção da Espanha conseguiu avançar com facilidade para as oitavas de final da Copa do Mundo, ao vencer a Áustria por 3 a 0.

A seleção espanhola dominou o jogo e não permitiu que a seleção austríaca ameaçasse o gol do goleiro Unai Simón.

A rede de estatísticas “Opta” informou que a seleção espanhola não permitiu que seu adversário austríaco chutasse a gol sequer uma vez durante toda a partida.

E acrescentou: “A Espanha se tornou a primeira seleção a conseguir isso em uma partida das fases eliminatórias da Copa do Mundo desde que a Alemanha fez o mesmo na final da Copa do Mundo de 2014 contra a Argentina, quando também não sofreu nenhum chute entre os três postes”.

Vale lembrar que a seleção alemã conquistou o título na edição de 2014 após vencer a Argentina por 1 a 0, na prorrogação.