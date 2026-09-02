O suíço Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, está sob intenso escrutínio desde que abandonou o plano de vender uma parcela dos direitos das competições da FIFA, especialmente a Copa do Mundo, a investidores do setor privado.

Infantino enfrenta a possibilidade de entrar em disputas judiciais com a União Europeia, que não escondeu seu desejo pela renúncia de Infantino, além de ter intensificado suas movimentações ao apresentar diversos processos legais em várias regiões dos Estados Unidos, na tentativa de forçá-lo a deixar o cargo.

O site "The Athletic" informou que é esperado que a Federação Internacional arque com os custos legais de Gianni Infantino, no momento em que a UEFA estuda abrir um processo criminal contra ele na Suíça.

E acrescentou: "O motivo disso é que Infantino estava agindo em nome da Federação Internacional e na condição de presidente dela".

Apesar das pressões crescentes, Infantino resistiu até agora aos apelos que exigem sua saída, que não vêm apenas da UEFA, mas também da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe, além da Confederação Asiática.

Ainda assim, existem divisões dentro da Concacaf entre as federações-membro que desejam a saída de Infantino e aquelas que preferem sua permanência.

O prazo para que qualquer candidato se apresente para concorrer com Infantino nas eleições termina no próximo dia 18 de novembro, sendo que as eleições serão realizadas durante o Congresso da FIFA no Marrocos, em março do ano que vem.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora