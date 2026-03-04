Aplicativo web EA Sports FC 26 e aplicativo complementar: data de lançamento e como começar mais cedo no Ultimate Team

Com o lançamento do EA Sports FC 26, os fãs que entraram no Ultimate Team puderam começar com vantagem graças ao aplicativo web e ao aplicativo complementar. Como nos anos anteriores, a EA lançou ambos antes do jogo completo, permitindo que os jogadores começassem a montar times, completassem os Desafios de Montagem de Time (SBCs) e fizessem jogadas no mercado de transferências mais cedo.

Os aplicativos continuam sendo uma ferramenta essencial para quem quer ficar à frente da concorrência, e aqui está tudo o que você precisa saber sobre como eles funcionam.

Fique mais perto do jogo com o aplicativo EA SPORTS

O aplicativo EA SPORTS é o companheiro móvel definitivo, preenchendo a lacuna entre o futebol do mundo real e seus jogos favoritos. Baixe-o agora para acessar um feed personalizado de placares ao vivo, análises de especialistas e recompensas exclusivas.

Por que baixar o aplicativo?

Cobertura em tempo real: obtenha resultados e estatísticas ao vivo em tempo real das maiores ligas do mundo.

Informações premium: acesse jornalismo especializado e análises táticas por meio da integração com o The Athletic.

Jogo interativo: teste seus conhecimentos com curiosidades diárias, enquetes com fãs e previsões de partidas.

Recompensas exclusivas: desbloqueie conteúdo exclusivo no jogo e recompensas da EA SPORTS apenas por permanecer ativo.

Visuais 3D das partidas: veja a ação de todos os ângulos com a tecnologia avançada “Virtual Play-by-Play”.

Quando será lançado o aplicativo EA Sports FC 26 Web?

Data de lançamento do aplicativo web: 17 de setembro de 2025 Data de lançamento do aplicativo complementar: 18 de setembro de 2025

O aplicativo web EA Sports FC 26 já está disponível, tendo sido lançado em 17 de setembro de 2025, antes do lançamento oficial do jogo.

O aplicativo complementar foi atualizado um dia depois, em 18 de setembro de 2025.

EA Sports

Como obter o aplicativo EA Sports FC 26 Web & Companion?

O aplicativo EA Sports FC 26 Web App pode ser acessado diretamente através de um navegador da web, sem a necessidade de qualquer instalação adicional. Basta fazer login no siteoficial do EA Sports FC usando sua conta EA, que se conecta automaticamente ao seu perfil do PlayStation, Xbox ou PC.

Por outro lado, o aplicativo complementar foi projetado para dispositivos móveis e pode ser baixado na Apple App Store ou na Google Play Store. Os jogadores que já possuem o aplicativo de edições anteriores podem receber uma solicitação de atualização para mudar para a versão FC 26 assim que ela estiver disponível.

Para garantir que tudo funcione perfeitamente quando o novo jogo for lançado, verifique se sua conta EA está devidamente vinculada e pronta para uso.

O que são o aplicativo EA Sports FC 26 Web e o aplicativo Companion?

O EA Sports FC 26 Web App e o Companion App são ferramentas oficiais que permitem gerenciar seu Ultimate Team fora do jogo principal. Embora você não possa jogar partidas por meio deles, é possível fazer quase tudo o mais: montar times, trocar jogadores, completar SBCs e até mesmo personalizar seu estádio.

O aplicativo Web funciona através do navegador de internet no PC ou laptop, enquanto o aplicativo Companion é uma versão móvel que você pode baixar no iOS e Android. Ambos os aplicativos oferecem uma vantagem crucial no Ultimate Team antes do lançamento do jogo completo.

Quais são os recursos dos aplicativos EA Sports FC 26 Web & Companion?

Novos níveis de estratégia

As táticas receberam uma grande atualização. Você pode ajustar a forma como o seu time joga, ajustando estratégias e formações antes de entrar no console.

Complete SBCs e ganhe recompensas

Nunca perca um Desafio de Montagem de Elenco. Troque jogadores sobressalentes do seu clube para desbloquear novos pacotes, jogadores ou itens cosméticos.

Melhore e personalize jogadores

Você pode aproveitar as Evoluções para melhorar seus jogadores favoritos. Melhore as estatísticas, fortaleça os itens e adicione novas atualizações cosméticas.

Competições

Você pode acompanhar seu progresso em Campeões, Rivais da Divisão, Batalhas de Esquadrões e novos eventos Rush. Você também pode resgatar recompensas sem ligar seu console.

Contrate jogadores

Use o Mercado de Transferências para comprar e vender jogadores com a comunidade Ultimate Team, ajudando você a construir um time mais forte a qualquer hora e em qualquer lugar.

Personalize seu estádio

Personalize seu estádio com músicas de entrada, comemorações de gols, tifos e até pirotecnia — tudo diretamente do aplicativo Companion.

Seja no desktop ou no celular, a Web e os aplicativos Companion oferecem controle total sobre sua experiência no Ultimate Team, não importa onde você esteja.

