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Germany Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Apito de abertura árabe para a estreia da Alemanha na Copa do Mundo

Alemanha x Curaçao
Alemanha
Curaçao
Copa do Mundo
Marrocos
Alemanha
Curaçao
EUA
Marrocos

A seleção alemã espera superar as decepções do passado

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) designou uma equipe de arbitragem marroquina para conduzir a partida entre Alemanha e Curaçao, marcada para o próximo domingo no Estádio de Houston, no estado americano do Texas, no âmbito da primeira rodada das disputas do Grupo 5 da Copa do Mundo de 2026.

A partida será comandada pelo árbitro internacional marroquino Jalal Jaid como árbitro principal, auxiliado por seus compatriotas Zakaria Brinsi e Mostafa Akarkad, enquanto a função de quarto árbitro ficou a cargo do sul-africano Tom Abongil, e seu compatriota Zakhili Siwela será o árbitro assistente reserva.

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A seleção de Curaçao — conhecida como “A Onda Azul” — representa o menor país em população e área a se classificar para a Copa do Mundo na história.

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Alemanha crest
Alemanha
ALE
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Curaçao
CUW

A população da ilha caribenha é de apenas cerca de 150 a 186 mil habitantes, e sua área é de 171 milhas quadradas.

A seleção se classificou pela primeira vez na história para a Copa do Mundo de 2026, após uma campanha de eliminatórias brilhante na região da CONCACAF, liderada pelo experiente técnico Dick Advocaat, tornando-se a primeira seleção não soberana das Américas a participar da Copa do Mundo.

O Grupo E conta também com a Costa do Marfim e o Equador.



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