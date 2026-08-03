O futuro do argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, é uma das principais histórias do mercado de transferências deste verão, desde que ele declarou o desejo de deixar os Rojiblancos nesta temporada para realizar seu sonho.

Diversas reportagens da imprensa no período recente indicaram que Álvarez deseja se juntar ao Barcelona, que busca um centroavante para compensar a saída do polonês Robert Lewandowski.

O jornal "Marca" noticiou que Álvarez voltou a entrar em contato com o Atlético de Madrid para iniciar o programa de treinamento personalizado elaborado especialmente para cada jogador internacional.

Dessa forma, Álvarez, que se encontra atualmente de férias, passará os últimos dias de folga cumprindo as diretrizes estabelecidas pelo Atleti antes de retornar aos treinos no dia 10 do mês corrente e se reintegrar ao elenco.

O jornal apontou que o Atlético de Madrid perdeu a paciência com as táticas usadas para convencer o atacante argentino a permanecer no Camp Nou, o que acabou levando à apresentação de uma queixa à Federação Espanhola de Futebol e à Federação Internacional de Futebol (Fifa), e depois de Miguel Ángel Gil ter declarado publicamente que não aceitaria qualquer proposta do Barcelona, a situação de Álvarez ficou extremamente complicada.

Álvarez passou a ter duas opções: ou permanecer no Atlético e enfrentar a ira de sua torcida por aquilo que considerou uma ofensa, ou procurar a diretoria do clube com uma proposta do exterior (após sua experiência no Manchester City, a Premier League deixou de estar entre suas opções preferidas; permanecer no Campeonato Espanhol era seu destino favorito) — uma proposta que poderia mudar a postura do clube contrária à sua venda.

Algumas especulações apontam para a possibilidade de Álvarez realizar um ato de rebeldia que poderia levá-lo a se ausentar dos treinos, e essa forma extrema de pressão não está totalmente descartada, tendo em vista os conselhos que o atacante recebeu de seus agentes sobre como administrar esse risco.

Ainda assim, sua indicação de que começará a seguir as diretrizes de treinamento do Atlético de Madrid (já que treina a partir do local de suas férias desde o sábado, 1º de agosto) sugere que seu retorno acontecerá de forma normal.

Restará uma outra questão: como o fracasso de sua transferência ao Barcelona afetará seu desempenho, especialmente porque ninguém no Atlético de Madrid duvida de que a conduta de Julián continuará impecável e profissional como foi em seu primeiro dia no clube.

E apesar do desejo do Atlético de virar a página da divergência e de manter Julián vestindo a camisa vermelha e branca do time, a incerteza continuará rondando a situação, sobretudo se uma proposta tentadora da Premier League chegar ao estádio Wanda Metropolitano, o que poderia obrigar o clube a reconsiderar sua decisão de manter seu craque, enquanto o atacante insiste que a transferência é o melhor para seu futuro.

Portanto, diante de toda essa incerteza, a única certeza que permanece é que "La Araña" já treina, ainda que à distância, sob a supervisão do Atlético.