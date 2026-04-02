Apesar do desastre na Bósnia... O Barcelona está determinado e Bastoni dá sua resposta

Várias reportagens da imprensa têm abordado recentemente o interesse do Barcelona em contratar o zagueiro do Inter de Milão, Alessandro Bastoni; no entanto, essa negociação gerou alguma controvérsia recentemente, após o erro fatal cometido pelo jogador da seleção italiana contra a Bósnia e Herzegovina, que resultou na eliminação da Azzurra da qualificação para a Copa do Mundo de 2026.

No entanto, o renomado jornalista italiano Matteo Moretto afirmou que o técnico alemão do Barcelona, Hansi Flick, é um grande admirador das habilidades de Bastoni e que o clube catalão espera concluir a negociação.

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Apesar disso, o Barcelona enfrenta um grande desafio financeiro, já que a negociação não será concretizada antes da venda de alguns jogadores, a fim de garantir a liquidez necessária.

Moretto, jornalista do jornal espanhol “Marca”, acrescentou que Bastoni já concordou em se juntar ao Barça, confirmando que o jogador não está apenas aberto à transferência, mas “muito entusiasmado” com essa mudança, já que está atualmente negociando os detalhes de seu contrato com o clube espanhol.

Por sua vez, a rede “Sky Sports” informou que o próximo obstáculo reside na necessidade de negociar com o Inter de Milão, o que deve ocorrer em breve.

No entanto, acredita-se que, caso o jogador comunique ao seu clube a intenção de sair e seja apresentada uma oferta no valor de 60 milhões de euros, além de variáveis, a conclusão da negociação será possível.