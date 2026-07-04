Apesar do brilho... Wahbi dá um sinal de alerta antes do confronto contra o Canadá

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, abordou o clima do tão aguardado confronto contra o Canadá com uma mensagem clara, que transmitia ao mesmo tempo cautela e confiança, afirmando que tudo o que os “Leões do Atlante” até agora na Copa do Mundo de 2026 não terá nenhum valor se os jogadores não conseguirem apresentar o nível exigido durante a partida das oitavas de final, que ele descreveu como a mais difícil da trajetória da seleção no torneio.

Wahbi afirmou, durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto, que a seleção marroquina está plenamente ciente da magnitude do desafio que a aguarda diante de um adversário que evoluiu muito nos últimos anos, ressaltando que o resultado dependerá do desempenho dos jogadores em campo, e não do que foi conquistado nas fases anteriores.

O técnico da seleção marroquina afirmou: “Respeitamos muito a seleção canadense e a consideramos uma equipe perigosa, com grande qualidade. O que nos fará vencer não é o que apresentamos nas partidas anteriores, mas sim o que apresentaremos em campo amanhã”.

Wahbi se recusou a se preocupar com as declarações do técnico da seleção canadense sobre a suposta vantagem física de sua equipe, afirmando que seu foco está totalmente voltado para preparar seus jogadores para o confronto que se aproxima.

Ele acrescentou: “Cada um tem o direito de expressar sua opinião, e eu respeito todas as opiniões, mas meu foco está exclusivamente no trabalho que temos pela frente”.

Quanto ao estado de saúde de seus jogadores, Wahbi tranquilizou a torcida marroquina em relação ao zagueiro Shadi Riad, que sofreu uma lesão durante a última partida, garantindo que sua situação não é motivo de preocupação.

Ele explicou: “Shadi Riad sofreu uma contusão no joelho durante a última partida, e a lesão não parece grave. Ele treinou conosco hoje, e vamos avaliar sua condição de forma definitiva, mas quem for escalar para a partida estará 100% pronto”.

O técnico dos “Leões do Atlas” enfatizou a importância de manter o foco e não se deixar levar pela euforia após a classificação para as oitavas de final, ressaltando que transmitiu essa mensagem claramente aos seus jogadores.

Ele disse: “Disse aos jogadores que a partida contra o Canadá é a mais importante da Copa do Mundo para nós, e talvez seja uma das mais importantes da minha carreira como técnico, além de ser a mais difícil”.

Wahbi demonstrou grande admiração pelo nível apresentado pela seleção canadense, afirmando que ela evoluiu de forma notável em comparação com sua participação na Copa do Mundo de 2022.

Ele explicou: “Gostei da organização da seleção canadense, de sua energia e de sua identidade clara. Ela sabe exatamente o que fazer com a bola e sem ela, e até mesmo nos lances de bola ao chão. É uma seleção extremamente organizada”.

Wahbi também falou sobre o impacto de a seleção marroquina ter disputado 120 minutos contra a Holanda na fase anterior, descartando que o cansaço físico seja um fator determinante no confronto contra o Canadá.

Ele disse: “Em torneios como este, a recuperação mental é mais importante do que a recuperação física. Quando o jogador está mentalmente forte, ele consegue superar o cansaço; além disso, nossos números confirmam que corremos mais e em um ritmo mais alto após cada partida”.

O técnico da seleção marroquina também comentou as críticas dirigidas a alguns astros do time, principalmente Ibrahim Díaz, afirmando que as expectativas elevadas são naturais quando se trata de grandes jogadores.

Ele acrescentou: “Quando se trata de um dos nossos melhores jogadores, é natural que todos esperem mais dele, mas ele desempenha um papel extremamente importante, e estou confiante de que continuará a evoluir ao longo do torneio”.

Wahbi revelou um aspecto de sua filosofia técnica, explicando que a seleção marroquina aposta em dar aos jogadores ampla liberdade dentro de campo, de acordo com suas capacidades técnicas.

Ele disse: “Procuramos criar uma ‘desordem organizada’ por meio de muitos movimentos, de acordo com as características do jogador marroquino, que possui alta qualidade técnica e também se destaca por sua grande capacidade de corrida”.

O técnico da seleção marroquina concluiu suas declarações ressaltando que a solidez defensiva demonstrada pela equipe no torneio não foi resultado apenas do desempenho da linha defensiva, mas fruto de um trabalho coletivo integrado.

E concluiu dizendo: “Defendemos bem porque todo o grupo atua com um único espírito, e não damos muitas oportunidades aos adversários, e é isso que nos dá confiança antes do confronto contra o Canadá”.