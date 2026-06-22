Apesar de ter sido deixado de lado... Declarações surpreendentes de Endrick sobre Ancelotti

Endrick, atacante da seleção brasileira, comentou sobre sua situação na equipe para a Copa do Mundo de 2026, já que o técnico Carlo Ancelotti ainda não o escalou como titular até o momento.

Vale ressaltar que o técnico da seleção brasileira causou descontentamento entre alguns torcedores ao optar por escalar o atacante do Real Madrid como reserva.

Depois de ficar de fora da partida contra o Marrocos, Endrick esperou até os 64 minutos para entrar em campo pela primeira vez na Copa do Mundo de 2026, contra o Haiti.

Quando questionado sobre as decisões do técnico, o atacante de 19 anos aceitou seu destino sem reclamar.

Endrick disse ao canal CazéTV: “Ancelotti... Passei um ano com ele no Real Madrid. Ele sabe o que eu faço quando entro em campo... Dou o meu melhor pela equipe. É um grande técnico, com uma mentalidade sólida”.

E continuou: “Ele não vai fazer o que é melhor para o Endrick ou para a torcida, mas sim o que é melhor para a equipe. Sou grato por ele estar na minha vida. Ele sabe que vou dar o meu melhor todos os dias, sabe que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance e que vou me esforçar de verdade. Ele sabe que me esforço muito e que sempre dou tudo de mim até o fim”.

E acrescentou: “Ele sabe muito bem que posso ajudar a equipe. Quando vejo o que a torcida faz por mim, sinto uma enorme gratidão. Tenho algo em comum com muitos jogadores: não sei o que vai acontecer amanhã, não sei se vou poder jogar futebol amanhã”.

E Indrik concluiu: “Portanto, se hoje for o meu dia de entrar em campo, será o dia em que darei tudo de mim e farei tudo o que puder pela minha equipe”.