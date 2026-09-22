No momento em que o Real Madrid vive um de seus piores inícios, com uma diferença de 6 pontos inteiros para a liderança, uma das figuras mais fervorosas do madridismo veio a público reconhecer a dura verdade. Luís Figo, o homem que incendiou o Clássico com sua transferência histórica do Barcelona para Madri, não teve outra saída senão elogiar o começo arrasador do rival catalão, lançando um alerta antecipado de que a LaLiga pode ser decidida antes de maio se esse desempenho continuar.

Reconhecimento madridista: o Barcelona é irresistível

Em uma entrevista incendiária à rádio espanhola Marca, o atual conselheiro da União das Federações Europeias de Futebol e eterno torcedor do Real Madrid elogiou o início perfeito do Barcelona, que conquistou o aproveitamento máximo de 21 pontos em 21, marcando 31 gols.

O português afirmou com franqueza: "Eles começaram com muita força. Estão vencendo, jogando bem e marcando gols. Para o futebol espanhol, isso é bom, claro."

Mas advertiu, ao mesmo tempo: "Temos que esperar para ver como a temporada vai evoluir, ela é muito longa."

Confiança no retorno do Merengue e indiferença a Mourinho

Apesar da grande diferença, Figo garantiu que o time ao qual se juntou no verão de 2000 não vai se render, dizendo: "Tenho certeza de que o Real Madrid vai competir até o fim."

E acrescentou: "É um campeonato que exige constância até o mês de maio. Haverá oscilações ao longo da temporada e, quando elas acontecerem, o time precisa ter maturidade e competência para superá-las."

Sobre a derrota do Real Madrid no dérbi de domingo por 2 a 0 diante do Atlético, Figo revelou que não assistiu à partida porque estava em Zurique, e recusou-se a comentar as declarações incendiárias de seu compatriota José Mourinho sobre a arbitragem na coletiva de imprensa.

Figo disse com frieza: "Ele fez o que achou que faria naquele momento, não sou obrigado a comentar isso, acho que são atitudes pessoais e, se ele fez isso, foi porque sentiu assim."

A Bola de Ouro e Mbappé

Sobre o prêmio Bola de Ouro, cuja votação se encerra na próxima segunda-feira, Figo se distanciou completamente: "Eu não voto, então isso não passa pela minha cabeça, quem toma a decisão são os que votam, e nós temos que esperar."

E encerrou sua fala com um elogio especial a Kylian Mbappé: "Ele está sempre em um nível muito alto, nos acostumou a ser um dos melhores jogadores do mundo e a marcar gols."