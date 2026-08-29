Apesar de se sentir "desvalorizado": como e por que Khedira voltou ao Real Madrid?

Sami Khedira voltou ao Real Madrid como parte da comissão técnica de José Mourinho, que o escolheu para ser o elo de ligação entre ele e os jogadores, aproveitando seu conhecimento do clube e de seus padrões.

De acordo com o jornal "The Athletic", Mourinho pediu à diretoria do Real Madrid uma figura com carisma e forte presença no vestiário, especialmente após a queda na harmonia dentro do elenco na temporada passada, que atingiu seu ápice com a briga entre Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde, antes do clássico contra o Barcelona em maio.

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Khedira, de 39 anos, disputou 161 partidas pelo Real Madrid ao longo de cinco anos e conquistou sete títulos, entre eles o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões da Europa de 2013-2014 e a Copa do Rei por duas vezes.

Também foi titular durante as três temporadas de Mourinho, e o treinador português admirou sua personalidade forte e sua vontade de vencer, além de ser conhecido por sua tranquilidade e sua capacidade de organizar a equipe, bem como por seu interesse precoce em análise de partidas e relatórios dos adversários.

Esta é a primeira experiência como treinador de Khedira, apesar de possuir licença de treinador. Em 2024, ele havia dito que tinha mais inclinação para o trabalho administrativo e para o desenvolvimento de estratégias de longo prazo, mas fontes próximas a ele afirmaram que a combinação entre Mourinho e Real Madrid fez com que ele "não pudesse dizer não", e ele não precisou pensar a respeito.

Seu papel no Real

Khedira contribui na organização dos treinos e no desenvolvimento das sessões, ao lado de João Tralhão e Pedro Machado, e também se concentra na dinâmica do grupo e na elevação dos padrões dentro da equipe.

O ex-internacional alemão goza de grande respeito entre os jogadores. Um dos atletas do Real disse à "The Athletic" que Mourinho conduz as sessões em maior grau, mas que Khedira "prepara muitas coisas e dá sua opinião", enquanto outras fontes o descreveram como um "conselheiro" da equipe, ressaltando que "quando ele precisa demonstrar personalidade, ele o faz".

Khedira às vezes participa dos treinos por conta de sua boa condição física, a ponto de alguns jogadores brincarem com ele dizendo que ainda é capaz de jogar.

Khedira conhece bem a dimensão das pressões no Real Madrid. Em 2017, ele disse que a diretoria o valorizava e o tratava com justiça, mas que a torcida não lhe dava o mesmo reconhecimento, considerando que 10 boas partidas eram algo esperado, ao passo que uma única partida ruim era suficiente para levantar dúvidas sobre sua capacidade de jogar pelo clube merengue.

"Grande acréscimo"

Mourinho descreveu Khedira, em sua coletiva de imprensa no dia 21 de agosto deste ano, como um "grande acréscimo" à sua comissão técnica, e disse que ele representa um bom elo de ligação com os jogadores, pois conhece o clube e sua mentalidade, e possui "a relação de que um auxiliar precisa ter com os jogadores".

Khedira começou a trabalhar em Madri no início de julho, após ter estado na América do Norte durante a Copa do Mundo de 2026, em uma missão oficial com a FIFA. Mourinho disse que Khedira lhe contou, durante o torneio, que estava pronto para começar em Madri no dia seguinte, caso precisasse dele.

O treinador português havia introduzido essa função no Real Madrid em 2010, quando recorreu ao ex-zagueiro Íñigo Kartantic, e a tradição continuou com Carlo Ancelotti, que recorreu a Zinedine Zidane e depois a Fernando Hierro.

Após deixar o Real Madrid, Khedira jogou cinco temporadas e meia pela Juventus e encerrou sua carreira no Hertha Berlim ao fim da temporada 2020-2021, passando depois a trabalhar como analista e comentarista na Alemanha. Durante esse período, manteve o contato com Mourinho e continuou a demonstrar seu amor pelo Real Madrid e por seu antigo treinador.

E agora, após a Copa do Mundo de 2026, Khedira e Mourinho voltaram a trabalhar juntos novamente.

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