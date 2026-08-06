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Apesar de perder milhões, Barcelona choca os marroquinos com decisão surpreendente

La Liga
Barcelona
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O Barcelona tomou a decisão oficial de não disputar o amistoso que havia sido oferecido a ele na cidade marroquina de Tânger, no dia 15 de agosto.

A decisão do Barça vem em meio à complexa situação que se seguiu aos lamentáveis acontecimentos na cidade de Ceuta, onde mais de 70 mil cidadãos marroquinos entraram na cidade autônoma de forma ilegal.

O Barcelona afirmou em comunicado, através de seu site oficial: "Diante da incerteza e das circunstâncias atuais, o clube entende que disputar a partida seria algo inadequado".

O jornal Mundo Deportivo noticiou: "De acordo com fontes da organização, as circunstâncias atuais não são consideradas adequadas para a realização do amistoso, à luz dos acontecimentos que Ceuta presenciou na última semana".

O Barcelona analisa a situação com seu treinador alemão, Hansi Flick, para saber se é possível organizar outro amistoso, de modo que a equipe consiga alcançar a preparação necessária antes do início de sua caminhada no Campeonato Espanhol.

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O clube catalão perderá um valor estimado em cerca de 4,5 milhões de euros que receberia em troca da disputa do amistoso no Marrocos, mas preferiu dar prioridade à segurança dos jogadores e dos integrantes da comissão técnica.

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