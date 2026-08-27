Apesar de os árbitros admitirem o erro, comitê de apelações choca o Athletic Bilbao antes do confronto com o Barcelona

Em uma decisão chocante que consagra uma divisão sem precedentes dentro do sistema de arbitragem espanhol, o Comitê de Apelação recusou-se a anular a expulsão de Yuri Berchiche, mesmo que o vídeo oficial "chegou a hora da revisão" tenha reconhecido que o árbitro errou e que o VAR deveria ter intervindo, horas antes do confronto do Barcelona.

O jornal "Mundo Deportivo" teve acesso à decisão completa do Comitê de Apelação sobre a punição imposta ao zagueiro do Athletic Bilbao, Yuri Berchiche, que veio a chocar o clube basco e a gerar ampla polêmica jurídica.

O comitê havia rejeitado na manhã de hoje o recurso apresentado contra a decisão de suspensão de Yuri por uma partida em razão de sua expulsão no último sábado pelo árbitro Soto Grado, decisão que provocou a indignação do jogador e do clube depois que o vídeo "chegou a hora da revisão", divulgado na última terça-feira, reconheceu a existência de um erro de arbitragem evidente e confirmou a necessidade de intervenção da tecnologia de vídeo, que era comandada pelo árbitro Valentín Pizarro.

O Athletic Bilbao havia apresentado, no prazo e na forma adequados, um recurso solicitando a anulação do cartão do jogador, citando o próprio vídeo do comitê de árbitros, e exigiu expressamente a "anulação da decisão do Comitê de Disciplina emitida em 25 de agosto de 2026 no processo nº 2627_O_0004 e a declaração da existência de um erro material evidente na expulsão de Yuri Berchiche", e, consequentemente, a anulação de todas as consequências disciplinares, incluindo a suspensão por uma partida.

O clube chegou até a se basear no reconhecimento do próprio Comitê Técnico de Árbitros no vídeo, que declarou, para fins disciplinares, que "a ação não impediu uma clara oportunidade de gol, e que o parecer técnico oficial entende que a falta direta sem cartão é a medida adequada".

O choque da justificativa: o vídeo é apenas educativo

Mas o Comitê de Apelação demoliu completamente esse argumento, ao afirmar em sua decisão que a aceitação do vídeo "hora da revisão" como nova prova "não determina seu grau de relevância, nem significa que suas conclusões sejam vinculantes para este comitê".

O comitê citou uma decisão anterior do Tribunal Administrativo do Esporte que estabelece que o programa tem "uma finalidade meramente informativa, educativa e pedagógica, que visa explicar as decisões de arbitragem e promover a compreensão das regras do jogo", e que "não há dispositivo legal que estabeleça uma relação de dependência entre as avaliações posteriores do Comitê Técnico de Árbitros e os relatórios dos árbitros, nem que vincule os órgãos disciplinares aos pareceres constantes do programa".

O comitê acrescentou que o programa "tem uma finalidade puramente pedagógica e, portanto, não analisa todos os lances polêmicos, mas apenas alguns de forma aleatória".

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O truque linguístico: erro evidente

O comitê foi ainda mais longe em sua justificativa, diferenciando os termos, ao afirmar que a expressão "o erro claro e evidente" utilizada no vídeo dos árbitros se enquadra na avaliação técnica do desempenho do árbitro e no critério de intervenção do VAR, enquanto a expressão "o erro material evidente" constante dos artigos 27.3 e 137.2 do Código Disciplinar é "a base jurídica excepcional que autoriza a anulação da decisão de arbitragem".

E esclareceu: "O uso de uma expressão semelhante no âmbito técnico não comprova automaticamente a existência da base jurídica exigida. Aceitar o contrário significaria conferir efeito vinculante à decisão posterior do Comitê Técnico de Árbitros, algo que os regulamentos da federação não reconhecem e que a Corte Arbitral do Esporte rejeitou expressamente".

A decisão concluiu que as provas apresentadas revelam "uma divergência técnica na decisão do árbitro, e não uma contradição objetiva evidente", e que "a existência de outra interpretação possível, ainda que proveniente do Comitê Técnico de Árbitros, não é suficiente para invalidar a presunção de veracidade que protege a decisão do árbitro".

Rejeição do argumento do prejuízo duplo

O comitê também rejeitou o argumento do "prejuízo esportivo duplo" apresentado pelo Athletic Bilbao, esclarecendo que "a inferioridade numérica durante a partida é consequência direta da decisão do árbitro, enquanto a suspensão posterior decorre do sistema disciplinar. Não estamos lidando com duas punições disciplinares sobre a mesma ação, mas sim com consequências de natureza distinta".

Com base nisso, o comitê decidiu rejeitar o recurso do Athletic Bilbao e manter integralmente a decisão do Comitê de Disciplina emitida em 25 de agosto de 2026, incluindo a suspensão de Yuri Berchiche por uma partida e as multas decorrentes, sem que o clube pudesse apresentar um pedido de suspensão cautelar perante o Tribunal Administrativo do Esporte.