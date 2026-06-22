Apesar das crises... A Copa do Mundo de 2026 supera as expectativas com um dado que ninguém imaginava

Uma reportagem divulgada hoje, segunda-feira, revelou uma grande surpresa relacionada ao público presente na Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Antes da Copa do Mundo, surgiram várias crises, o que levou alguns a prever que o público se abstivesse de comparecer aos jogos, mas a situação atual contrariou todas essas expectativas.

O jornal “Marca” afirmou que a maior surpresa da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no México e no Canadá, além do desempenho de seleções como a de Cabo Verde em campo, é, sem dúvida, a enorme presença de torcedores nos estádios.

Todos os estádios, independentemente do horário ou do tipo de partida, parecem estar em sua melhor forma, lotados de torcedores... Os dados da FIFA não deixam margem para dúvidas: antes dos jogos de ontem, domingo, o número total de torcedores que entraram nos estádios chegou a 2.307.947. Isso representa uma média de 64.110 espectadores por partida e uma taxa de ocupação de 99,54%. É realmente um número impressionante.

“Estádios lotados, cidades lotadas, países repletos de torcedores que se divertem e comemoram com a paixão pelo futebol, a paixão por esse esporte; a torcida lota os estádios, as áreas reservadas aos torcedores, os festivais e os encontros para assistir aos jogos nos Estados Unidos, no Canadá e no México, mas também em todo o mundo... Assim, a Copa do Mundo com 48 seleções é, de fato, um enorme sucesso”, foi esta a primeira declaração pública de Gianni Infantino, presidente da FIFA.

É verdade que, quanto maior o número de partidas, maior o público total nos estádios; no entanto, alguns recordes se equiparam aos de qualquer Copa do Mundo realizada até agora.

Por exemplo, as arquibancadas ficaram lotadas com 281.223 torcedores em quatro partidas da fase de grupos em um único dia (França x Senegal, Iraque x Noruega, Argentina x Argélia e Áustria x Jordânia); ou seja, o maior número de pessoas em um único dia desde 28 de junho de 1994, quando também foram disputadas quatro partidas, com um público total de 277.070 espectadores, e que também ocorreu nos Estados Unidos.

A próxima meta, que já está ao alcance, é superar o número total de torcedores da Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, que foi de 3,5 milhões; na Copa do Mundo de 2022 no Catar, por exemplo, o número total de torcedores nos estádios chegou a 3,4 milhões, com uma média de ocupação de 96,3% da capacidade dos estádios. Esses números também estão sendo superados neste torneio.

Não há dúvida de que a presença de grandes comunidades de diversas nacionalidades ao redor do mundo contribui para isso, mas o número de torcedores nos estádios durante qualquer partida da Copa do Mundo continua sendo impressionante.

A partida entre Nova Zelândia e Egito atraiu 52.497 espectadores em Vancouver, e a partida entre Bélgica e Irã, 70.317 em Englewood, e a partida entre Tunísia e Japão, 51.243 em Monterrey, e a partida entre Equador e Curaçao, para citar apenas alguns exemplos entre as partidas menos conhecidas dos últimos dias, onde o público chegou a 68.598 espectadores em Kansas City.

Mas está claro que a Copa do Mundo não atrai apenas os torcedores que vêm para torcer por seus países; na partida entre Portugal e a República Democrática do Congo, por exemplo, dezenas de milhares de torcedores dos Estados Unidos e de outros países lotaram o estádio NRG vestindo camisetas da seleção portuguesa com o número “7” de Cristiano Ronaldo.

E tudo isso apesar dos preços exorbitantes dos ingressos. Para conseguir um ingresso para assistir aos jogos da fase de grupos, a única opção restante é recorrer aos pacotes VIP ainda disponíveis, cujo preço inicial era de cerca de 500 dólares. Com exceção dos ingressos mais baratos reservados para as federações, conseguir um ingresso para assistir a um jogo importante tornou-se uma tarefa extremamente difícil.