O Barcelona continua dando passos à frente em seu processo de recuperação econômica, ao menos no que diz respeito ao teto salarial.

O jornal Sport informou que a LaLiga revelou a atualização referente à temporada 2026-2027, com o limite máximo do Barça no teto salarial passando de 432,807 milhões de euros para 582,769 milhões.

Isso significa cerca de 150 milhões de euros a mais de margem de manobra, mais precisamente 149,962 milhões de euros, o que representa um enorme aumento de 34,6% em comparação com a revisão anterior.

Em março passado, após o encerramento do mercado de transferências de inverno, a LaLiga elevou o teto salarial do Barcelona para 432,8 milhões de euros, um aumento de 81,5 milhões de euros em comparação com a situação em que o clube se encontrava em setembro de 2025.

O número anunciado agora representa um salto qualitativo, já que o Barcelona passou a ter um teto de 582,7 milhões de euros, sendo superado apenas pelo Real Madrid, que aparece na nova lista com um teto de 832,786 milhões de euros.

O Atlético de Madrid vem com uma grande diferença, com um teto de 361,287 milhões de euros, seguido pelo Villarreal com 170,564 milhões de euros, e o Athletic Bilbao com 139,203 milhões de euros.

Esse número não se refere apenas à questão contábil, mas também representa um sinal de que o Barcelona está fazendo o que se espera dele, pois a melhora no teto salarial reflete a evolução da situação econômica do clube e, acima de tudo, sua capacidade de arcar com um custo maior de seu elenco dentro dos critérios estabelecidos pela LaLiga.

Isso tem um reflexo direto dentro de campo, pois o Barcelona conseguiu fazer um mercado de transferências de verão ambicioso, depois de reforçar consideravelmente seu elenco e ampliar as opções disponíveis para o técnico Hansi Flick.

A contratação de jogadores de alto nível e a formação de um elenco mais profundo não foram incompatíveis com o controle econômico; pelo contrário, o novo limite anunciado agora confirma que o clube conseguiu fortalecer seu poder financeiro ao mesmo tempo em que melhorou o nível esportivo da equipe.

A LaLiga destacou que o limite máximo de custo do elenco esportivo não se restringe exclusivamente aos salários, mas inclui também as variáveis, as contribuições da seguridade social, os prêmios, a amortização do valor das contratações e algumas despesas relacionadas às operações.

Além disso, o teto aprovado não significa necessariamente que o clube seja obrigado a gastá-lo por completo, e por essa razão, os 582,769 milhões de euros não significam que o Barcelona tenha esse valor disponível para gastar em novos jogadores. Mas, em contrapartida, oferecem um retrato de enorme importância sobre a capacidade econômica que o clube possui atualmente para manter seu elenco.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora