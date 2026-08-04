O Espérance de Tunis fracassou na tentativa de convencer um dos astros do Marrocos a mudar de destino, depois que o jogador definiu sua posição e decidiu dar continuidade à sua carreira na Europa.

O Espérance busca a contratação de um ponta para reforçar a lateral esquerda, e por isso demonstrou disposição em obter os serviços do astro marroquino Sofiane Boufal, atendendo às suas exigências financeiras e oferecendo o salário que ele deseja receber.

Apesar disso, a Rádio Mars afirmou que Boufal recusou a oferta, acrescentando que ele "preferiu dar continuidade à sua trajetória nos gramados europeus, apesar de ter recebido uma proposta tentadora" do clube tunisiano.

Boufal tem 32 anos e tornou-se jogador livre após o fim de seu contrato com o Le Havre, da França, onde viveu uma passagem curta durante a qual recebia um salário mensal estimado em cerca de 35 mil euros, o equivalente a 420 mil euros anuais.

No cenário internacional, Boufal disputou 47 partidas com a seleção marroquina, marcando 8 gols, e desempenhou um papel de destaque na trajetória histórica de Marrocos rumo às semifinais da Copa do Mundo do Catar de 2022.

A última partida internacional disputada por Boufal foi contra o Burundi em maio passado, enquanto ele não foi convocado para a lista do Marrocos na Copa do Mundo de 2026.

O valor de mercado atual do internacional marroquino é de cerca de 1,8 milhão de euros, enquanto ele segue analisando as propostas europeias que tem à sua frente, preparando-se para escolher seu próximo destino.

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