Apesar da lesão inusitada... Henderson continua a exercer suas funções de liderança na Copa do Mundo

O experiente jogador inglês Jordan Henderson enviou uma mensagem aos seus companheiros da seleção da Inglaterra, após passar por uma cirurgia, em consequência de uma lesão sofrida durante um incidente inusitado enquanto comemorava a vitória sobre o México.

Henderson sofreu uma lesão inusitada depois de pular sobre painéis publicitários e cair de forma desequilibrada sobre o pulso, após comemorar com a torcida a vitória (3 a 2) sobre o México no Estádio Azteca. Ele precisou de oxigênio enquanto era transportado em uma maca pela equipe médica, antes de ser levado ao hospital na capital.

Henderson deu uma atualização sobre seu estado de saúde após passar por uma cirurgia no pulso fraturado ontem, quarta-feira.

O jogador de 36 anos publicou no Instagram sua primeira postagem desde a cirurgia, dizendo: “A cirurgia acabou! Vamos nos preparar para o grande jogo no sábado. Obrigado a toda a equipe que cuidou de mim no Instituto de Cirurgia Ortopédica de Kansas City, especialmente aos três cirurgiões que realizaram a cirurgia: Dr. Kenneth B. Onro, Dr. Mark J. Winston e Dr. Kirk McLog.”

Vários companheiros de Jordan na seleção inglesa, como Marcus Rashford, Morgan Rogers, Jude Bellingham e Declan Rice, não hesitaram em demonstrar seu apoio a ele, adicionando emojis de coração na seção de comentários.

Seu clube, o Brentford, também enviou uma mensagem dizendo: “Desejamos uma rápida recuperação, Jordan!”.

Henderson viajou para Kansas City para estar com a equipe e apoiá-la antes da partida das quartas de final contra a Noruega, o que será um grande incentivo moral para o time, especialmente porque ele é uma figura muito querida entre seus companheiros.







