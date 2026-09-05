Após a derrota para o Real Betis (1 a 0) no estádio La Cartuja, na última sexta-feira, pela LaLiga, e em meio à evidente tensão que dominou o ambiente, o técnico do time merengue, José Mourinho, fez questão de manter a rotina habitual ao fim de cada partida, cumprimentando seus jogadores e os adversários.

Mas um momento chamou a atenção. Quando o treinador português chegou a Vinícius Júnior, o brasileiro estendeu a mão inicialmente, porém, quando pareceu que Mourinho queria lhe dizer algo, o atacante seguiu caminhando sem parar, encerrando o cumprimento rapidamente.

Um gesto breve, mas marcante o suficiente para se espalhar amplamente pelas redes sociais, onde muitos o interpretaram como uma demonstração de frieza em relação ao treinador, segundo o jornal catalão "Sport".

Leia também

Avaliação catastrófica: a "reprovação" do árbitro da partida entre Real Madrid e Betis

Mourinho: pensei que o jogador do Betis tivesse morrido diante do banco de reservas

As imagens captadas das arquibancadas não permitem determinar com precisão o que ocorreu entre os dois. Mas parece que Mourinho falou com o brasileiro por alguns instantes, enquanto Vinícius seguiu seu caminho após aquele primeiro contato, sem permanecer para conversar com seu treinador.

A situação pode ter sido apenas uma reação, decorrente da frustração após a derrota, mas a cena ganhou maior relevância pelo contexto que envolve as duas partes.

Mourinho foi um dos mais destacados defensores públicos de Vinícius desde que assumiu o comando do Real Madrid. E, após a vitória sobre o Espanyol na primeira rodada, o treinador português defendeu o jogador diante dos atritos que a partida presenciou, e afirmou: "Vinícius não é um santo, mas o que fazem com ele é exagerado", além de comparar o que ele sofre a "bullying".

Por isso, o gesto parece ainda mais interessante — segundo o "Sport" — porque o próprio Vinícius já foi protagonista de uma cena desse tipo com Mourinho, embora o treinador tenha repetido desde o início da temporada que compreende a personalidade do brasileiro, e que todos devem apoiá-lo e protegê-lo.

O episódio com Alonso

Essa cena remete necessariamente a outro episódio de Vinícius na temporada passada com Xabi Alonso, ainda que aquele tenha sido mais intenso.

No Clássico disputado em outubro de 2025, o brasileiro deixou o campo visivelmente irritado depois que o treinador decidiu substituí-lo, e protestou com gestos enquanto se dirigia à linha lateral, antes de ir diretamente ao vestiário sem cumprimentar Alonso.

O gesto de Vinícius, na última sexta-feira, pode ter sido apenas resultado da tensão e da frustração após a dolorosa derrota, mas, depois de tudo o que aconteceu com o brasileiro na temporada passada, todas as suas atitudes passaram a estar sob observação, especialmente quando o próprio treinador é parte da cena.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora".