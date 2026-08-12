Apesar da contratação, o Brexit priva o Liverpool do sucessor de Van Dijk

Uma reportagem publicada nesta quarta-feira afirmou que o Liverpool recebeu o que se pode descrever como uma punição, anos depois de um marcante acontecimento político no continente europeu.

O referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o "Brexit", provocou no início de 2020 uma mudança radical no mercado de transferências inglês, pois os astros das seleções europeias passaram a integrar a lista de jogadores estrangeiros, e seus preços subiram consideravelmente.

Ainda assim, a Premier League conseguiu encontrar algumas brechas para acelerar os procedimentos de concessão de permissões de trabalho, mas o sistema não está isento de falhas, e Ifeanyi Ndukwe, nascido em Viena em 2008, sofre as consequências disso.

O nome de Ndukwe surgiu pela primeira vez durante a última Copa do Mundo Sub-17. Na verdade, ele foi, ao lado de Johannes Moser, peça fundamental na seleção austríaca, que perdeu por pouco a partida final para Portugal.

Até aquele momento, a seleção austríaca havia sofrido apenas um gol durante todo o torneio, e isso diante da Nova Zelândia na fase de grupos. Ndukwe também marcou um gol contra a Inglaterra nas oitavas de final.

Ndukwe: um investimento de futuro para o Liverpool

Seu desempenho não passou despercebido, e o Liverpool tratou de contratá-lo como um investimento de futuro. Pagou três milhões de euros ao Austria Viena, clube com o qual ele ainda não havia disputado nenhuma partida oficial. Sua estreia foi adiada até maio passado, e essa é uma das principais razões que impedem o Liverpool de inscrevê-lo como jogador titular.

Segundo a British Broadcasting Corporation (BBC), Ndukwe, que completou 18 anos em março passado, não cumpre os requisitos para obter uma permissão de trabalho no Reino Unido.

Após a saída do Reino Unido da União Europeia, os jogadores estrangeiros precisam da aprovação da Federação Inglesa de Futebol para obter um visto de trabalho.

Essa aprovação depende de um sistema de pontos — com um mínimo de 15 pontos — que avalia principalmente as participações nas grandes ligas. Quanto mais alta a classificação do jogador na UEFA, mais pontos ele recebe.

Mas essa não é a única via. Existe também o chamado "posto de contribuição de destaque para a elite", destinado a jogadores que não conseguem pontos suficientes no sistema de "jogo de excelência".

Há um limite máximo de quatro postos, e eles são definidos com base na participação dos jogadores ingleses na equipe durante a temporada anterior. O jogador precisa atingir 35% dos minutos em campo, mas o Liverpool não cumpriu essa condição e só conseguiu obter um posto, que foi destinado a Mory Tala Ndiaye.

O Liverpool estava plenamente ciente dessa situação e havia planejado emprestar Ndukwe. Ainda assim, Andoni Iraola contou com ele durante a preparação para a nova temporada, em razão das inúmeras lesões que atingiram a zaga, envolvendo Joe Gomez, Jarell Quansah e Leoni, e seu desempenho impressionou a todos.

O sucessor de Van Dijk no Liverpool

E disse Van Dijk após a partida contra o Monaco, na qual atuaram juntos na zaga: "Ele é um talento incrível e tem vontade de aprender. Conversei com ele brevemente nos últimos dias".

Naquele dia, e apesar da derrota do Liverpool, Ndukwe deixou claro em Anfield por que tem capacidade de ser o sucessor de Van Dijk.

Apesar de sua altura de 1,98 metro, ele se movimenta com uma leveza que lembra Virgil, cobre uma vasta área do campo, domina as bolas aéreas e, mais importante, representa um perigo para os adversários pela simples presença.

Na partida contra o Monaco, somente no primeiro tempo, ele realizou seis desarmes defensivos e venceu todos os seus duelos (4/4). Além disso, errou apenas um passe (23/24).

Ele não dá a impressão de ser um jovem zagueiro de 18 anos carente de experiência no nível de elite. Van Dijk, por sua vez, aceita sua situação atual no curto prazo com espírito esportivo.

E afirmou: "Sei que ele será emprestado, e isso é lamentável. Não conheço as regras exatamente, mas a verdade é que ele será emprestado, e para onde quer que vá, precisa aprender, evoluir e estar pronto para o seu retorno".

Diante dessa situação, seu empresário declarou que o empréstimo "pode ser uma oportunidade de ouro para Ndukwe", e apontou que "grandes clubes europeus demonstraram grande interesse por ele".

O Liverpool deseja somar os pontos necessários o mais rápido possível para tê-lo de volta em janeiro próximo. Ainda assim, o clube reconhece o valor de Ndukwe e busca tomar a decisão certa, de modo a não prejudicar seu desenvolvimento.