Apesar da classificação... Bono lembra a Mbappé da noite que o deixou sem dormir

Yassine Bono, goleiro da seleção marroquina, fez com que Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, revivesse más lembranças ao defender um pênalti cobrado por ele na partida entre as duas equipes na Copa do Mundo de 2026.

A seleção francesa conseguiu se classificar para as semifinais do torneio após uma vitória importante sobre o Marrocos por 2 a 0, na noite de ontem, quarta-feira, mas o craque do Real Madrid chutou um pênalti direto para as mãos de Bono aos 28 minutos.

De acordo com as estatísticas da rede “Opta”, este é o primeiro pênalti que Mbappé desperdiça com a camisa da seleção francesa desde que perdeu um pênalti contra a Suíça nas oitavas de final da Euro 2020.

A rede destacou que Bono interrompeu uma sequência de 15 conversões bem-sucedidas de Mbappé com a camisa dos Bleus, sejam pênaltis no tempo regulamentar da partida ou em disputas de pênaltis.

Mbappé havia perdido um pênalti contra a Suíça em junho de 2021, causando a surpreendente eliminação da seleção francesa nas oitavas de final da Eurocopa.

Após essa partida, Mbappé escreveu no Instagram: “Peço desculpas por essa cobrança. Eu queria ajudar a equipe, mas falhei. Vai ser difícil para mim dormir depois disso”.

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