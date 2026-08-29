Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Real Racing Club de Santander v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

Apenas 21 minutos: Zabiri transforma sua estreia em uma noite excepcional na Espanha

Racing Santander x Elche
Racing Santander
Elche
La Liga
Espanha

Nova joia brilha na Europa

O jovem atacante marroquino Yassir Zabiri precisou de apenas 21 minutos para roubar a cena no Campeonato Espanhol, ao marcar três gols que conduziram o Racing Santander à vitória sobre o Elche pelo placar de 3 a 2, na terceira rodada, dando à sua equipe o primeiro triunfo nesta temporada e apresentando suas credenciais com força nos gramados espanhóis.

Segundo o jornal espanhol Sport, a explosão ofensiva de Zabiri veio em sua primeira participação como titular pelo Racing, depois de ter marcado os três gols durante um emocionante primeiro tempo, em uma atuação que confirmou o potencial que ele já havia demonstrado anteriormente com a seleção de Marrocos sub-20, com a qual se sagrou campeão da Copa do Mundo Sub-20 no Chile.

Zabiri marcou seu primeiro gol aproveitando sua forte pressão, depois de explorar um erro do goleiro do Elche e roubar a bola dele antes de colocá-la nas redes. Em seguida, acrescentou o segundo gol com um toque de esquerda dentro da área após um cruzamento rasteiro, antes de completar o hat-trick com um forte chute de bicicleta que Dituro não conseguiu defender.

Os três gols de Zabiri não foram apenas um início marcante com o Racing, pois vieram como uma continuação de seu brilho notável na Copa do Mundo Sub-20, onde o atacante nascido em Marrakech marcou 5 gols durante o torneio, entre eles os dois gols de Marrocos na partida final contra a Argentina, conduzindo a seleção de seu país à primeira conquista mundial de sua história nessa categoria.

Seus gols contra o Elche refletem uma clara variedade em suas capacidades ofensivas, já que Zabiri combina a movimentação fora da área, o aproveitamento dos espaços atrás dos zagueiros e a pressão sobre o adversário, além de sua capacidade de finalizar as jogadas dentro da área. Ele também se apoia em seu pé esquerdo, e seu papel não se limita a esperar o último passe como um atacante puro.

La Liga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
La Liga
Elche crest
Elche
ELC
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO

O Rennes, da França, havia contratado Zabiri em fevereiro passado por 10 milhões de euros, antes de o jogador se transferir ao Racing Santander por empréstimo, sem opção de compra, com o objetivo de obter mais minutos de jogo e adquirir experiência nas competições espanholas.

O brilho de Zabiri volta a colocar os holofotes sobre o jogador marroquino, depois de ele ter enfrentado dificuldade para conseguir oportunidades regulares durante seu início na França. E, com sua atuação nesse nível na Espanha, o período de empréstimo pode se transformar em uma etapa importante em sua carreira, seja com o Racing ou em seu retorno ao Rennes.

A atuação de Zabiri também trouxe um número histórico para o Racing Santander, já que ele se tornou o primeiro jogador da equipe a marcar três gols no Campeonato Espanhol desde Txiki na temporada 2008-2009, escrevendo rapidamente o nome do atacante marroquino nos registros do clube e dando à sua equipe um forte impulso no início da temporada.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google