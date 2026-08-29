Apenas 21 minutos: Zabiri transforma sua estreia em uma noite excepcional na Espanha

O jovem atacante marroquino Yassir Zabiri precisou de apenas 21 minutos para roubar a cena no Campeonato Espanhol, ao marcar três gols que conduziram o Racing Santander à vitória sobre o Elche pelo placar de 3 a 2, na terceira rodada, dando à sua equipe o primeiro triunfo nesta temporada e apresentando suas credenciais com força nos gramados espanhóis.

Segundo o jornal espanhol Sport, a explosão ofensiva de Zabiri veio em sua primeira participação como titular pelo Racing, depois de ter marcado os três gols durante um emocionante primeiro tempo, em uma atuação que confirmou o potencial que ele já havia demonstrado anteriormente com a seleção de Marrocos sub-20, com a qual se sagrou campeão da Copa do Mundo Sub-20 no Chile.

Zabiri marcou seu primeiro gol aproveitando sua forte pressão, depois de explorar um erro do goleiro do Elche e roubar a bola dele antes de colocá-la nas redes. Em seguida, acrescentou o segundo gol com um toque de esquerda dentro da área após um cruzamento rasteiro, antes de completar o hat-trick com um forte chute de bicicleta que Dituro não conseguiu defender.

Os três gols de Zabiri não foram apenas um início marcante com o Racing, pois vieram como uma continuação de seu brilho notável na Copa do Mundo Sub-20, onde o atacante nascido em Marrakech marcou 5 gols durante o torneio, entre eles os dois gols de Marrocos na partida final contra a Argentina, conduzindo a seleção de seu país à primeira conquista mundial de sua história nessa categoria.

Seus gols contra o Elche refletem uma clara variedade em suas capacidades ofensivas, já que Zabiri combina a movimentação fora da área, o aproveitamento dos espaços atrás dos zagueiros e a pressão sobre o adversário, além de sua capacidade de finalizar as jogadas dentro da área. Ele também se apoia em seu pé esquerdo, e seu papel não se limita a esperar o último passe como um atacante puro.

O Rennes, da França, havia contratado Zabiri em fevereiro passado por 10 milhões de euros, antes de o jogador se transferir ao Racing Santander por empréstimo, sem opção de compra, com o objetivo de obter mais minutos de jogo e adquirir experiência nas competições espanholas.

O brilho de Zabiri volta a colocar os holofotes sobre o jogador marroquino, depois de ele ter enfrentado dificuldade para conseguir oportunidades regulares durante seu início na França. E, com sua atuação nesse nível na Espanha, o período de empréstimo pode se transformar em uma etapa importante em sua carreira, seja com o Racing ou em seu retorno ao Rennes.

A atuação de Zabiri também trouxe um número histórico para o Racing Santander, já que ele se tornou o primeiro jogador da equipe a marcar três gols no Campeonato Espanhol desde Txiki na temporada 2008-2009, escrevendo rapidamente o nome do atacante marroquino nos registros do clube e dando à sua equipe um forte impulso no início da temporada.