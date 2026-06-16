Apelo urgente do técnico do Senegal antes do confronto contra a França

Bab Thiaw, técnico do Senegal, fez um apelo urgente à comunidade senegalesa em Nova York e fora dela para que dê total apoio à seleção quando ela enfrentar a França na estreia de ambas na Copa do Mundo de Futebol, na terça-feira, compensando a ausência dos torcedores vindos do Senegal devido às políticas de vistos.

Thiaw pediu aos torcedores que estão nos Estados Unidos que apoiem a equipe para compensar a ausência da torcida local, que não pôde viajar para torcer pela seleção.

A seleção do Senegal sentirá falta de sua torcida tradicional nesta Copa do Mundo devido às restrições de visto impostas pelo governo americano ao país, já que a nação da África Ocidental é uma das várias do continente cujos cidadãos precisam pagar taxas mais altas para entrar nos Estados Unidos e estão mais sujeitos a ter seus pedidos de visto recusados.

Os Leões da Teranga costumam contar com grande apoio em torneios internacionais por parte de torcidas organizadas, incluindo a torcida “Gayeindi”, que costuma aparecer com rostos e corpos pintados com as cores da bandeira do Senegal e dança durante as partidas.

O técnico Bab Thiaw disse, na coletiva de imprensa para o confronto contra a França: “Isso é uma questão política e, em geral, prefiro me ater ao esporte, mas, claro, gostaríamos que nossos torcedores estivessem conosco. Eles nos impulsionam, especialmente nos momentos difíceis, mas não estarão conosco”.

Por outro lado, a seleção senegalesa espera contar com o apoio dos torcedores senegaleses residentes na França, além de uma grande diáspora que vive na América do Norte.

Em Manhattan, destaca-se uma comunidade senegalesa estimada em cerca de 20 mil pessoas, concentrada no bairro de “Pequeno Senegal”, em Central Harlem, enquanto as cidades de Chicago e Montreal também abrigam grandes comunidades de expatriados.

Thiou acredita que esses torcedores que moram na América do Norte podem ajudar a compensar a ausência das torcidas que não puderam viajar da África.

Thiou acrescentou: “Temos uma grande comunidade senegalesa aqui, e sabemos que os senegaleses são extremamente patriotas. Eles amam a seleção nacional. Vocês verão isso amanhã e não vão acreditar que não há nenhum senegalês viajando do Senegal. Eles estão fazendo coisas muito boas aqui, e tenho certeza de que amanhã teremos torcedores e apoiadores senegaleses conosco, e que eles vão nos apoiar”.

O técnico de 45 anos acredita que o apoio entusiasmado e barulhento das arquibancadas pode fazer a diferença para o Senegal em uma partida que deve ser acirrada e disputada.

E concluiu: “Será uma partida difícil, com jogadores fortes na França. Sabemos o quanto é importante começar bem o torneio. É importante ganhar confiança logo no início e ajudar a fortalecer o espírito de equipe. Estamos cientes disso, e não será fácil, mas estamos preparados e prontos para enfrentar essa equipe. Temos nossas próprias armas e podemos vencer qualquer time se fizermos as coisas da maneira certa.”