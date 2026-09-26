O nome do argelino Riyad Mahrez, ex-astro do Al-Ahli da Arábia Saudita, voltou a ganhar destaque, em meio a questionamentos sobre a possibilidade de seu retorno à Liga Roshan de Profissionais durante a próxima janela de transferências de inverno, depois que o jogador apareceu recentemente em uma forma física notável que despertou o interesse da torcida saudita.

Mahrez havia deixado o Al-Ahli no início da atual temporada, após a rescisão de seu contrato, mas não se juntou a nenhum clube desde então, mantendo seu futuro no futebol aberto a diversas possibilidades, à espera da definição de seu próximo destino.

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Mahrez recupera a forma física e aparição gera polêmica

Durante o período recente, o astro argelino vem seguindo um programa intensivo de recuperação sob a supervisão de seu treinador particular, em sua busca por recuperar o preparo físico e voltar aos gramados da melhor forma possível.









Mahrez apareceu na plataforma "X" em uma série de fotos que revelaram uma evolução notável em sua condição física, mostrando-se em ótima forma, o que reacendeu o debate sobre a possibilidade de seu retorno às competições.

As fotos geraram grande repercussão entre a torcida saudita, cujos integrantes manifestaram o desejo de ver Mahrez novamente na Liga Roshan, especialmente após sua passagem anterior pelo Al-Ahli, que marcou sua presença nas competições do futebol saudita.

O inverno abrirá as portas para o retorno?

Apesar do aumento das especulações sobre o futuro de Mahrez, sua notável forma física não significa necessariamente que seu retorno à Liga Roshan esteja próximo, diante da ausência de um anúncio oficial sobre seu próximo destino ou de sua entrada em negociações com algum clube saudita.

Com a aproximação da janela de transferências de inverno, o nome de Mahrez permanece no centro das atenções, enquanto a torcida aguarda o que a próxima etapa trará, e se o astro argelino voltará aos gramados sauditas ou escolherá um novo destino para dar continuidade à sua carreira.