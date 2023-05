Aparecidense x Náutico ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (13), pela terceira rodada da competição; veja como acompanhar na internet

Aparecidense e Náutico se enfrentam na noite deste sábado (13), às 19h (de Brasília), no Estádio Anibal Batista de Toledo, em Goiânia, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, no pay-per-view.

Após duas derrotas consecutivas na Série C (para o Paysandu e São Bernardo), a Aparecidense entra em campo pressionada pela primeira vitória no torneio, enquanto o Náutico, com três pontos, foi derrotado pelo Manaus por 2 a 1, na rodada, mas venceu o São José na última rodada.

Prováveis escalações

Aparecidense: Gabriel Felix; David, Vanderley, Eduardo Thuram e Rodrigues; Matheus Leal, Felipe Manoel, Du e Matheus Ferreira; Alex Henrique e Calyson. Técnico: Moacir Júnior.

Náutico: Vagner; Victor Ferraz, Diego Ferreira, Odivan e Denílson; Diego Matos, Jean Mangabeira, Souza e Gabriel Santiago; Paul Villero e Jael. Técnico: Dado Cavalcanti.

Desfalques

Aparecidense

Não há desfalques confirmados.

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Quando é?