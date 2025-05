Aparecidense x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), na Arena BRB Mané Garrincha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Aparecidense e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video, via streaming (confira a programação completa).

Após empatar com o Juventude por 1 a 1 no Brasileirão, o Fluminense volta as atenções para a disputa da Copa do Brasil. Em busca do segundo título do torneio, o Tricolor entra em campo com a vantagem do empate após vencer o primeiro jogo por 1 a 0. Na primeira fase, a equipe carioca goleou o Águia de Marabá por 8 a 0 e, na sequência, deixou para trás o Caxias por 2 a 1.

Já o Aparecidense precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente. Caso vença por apenas um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis. Nas duas fases anteriores, a equipe eliminou o Votuporanguense nos pênaltis, por 5 a 4, e o FC Cascavel, com uma vitória por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes, Fuentes (Renê); Hércules, Martinelli, Ganso; Keno (Serna), Arias, Everaldo.

Aparecidense: Matheus Alves; David, Wellington, Lucas Rocha e Mário Henrique; Matheus Chaves, Allef e Gui Meira; Buba, João Marcos e Júlio César.

Desfalques

Fluminense

Otávio, Germán Cano e Facundo Bernal seguem lesionados.

Aparecidense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?