Aos 36 anos, Petr Cech anuncia aposentadoria ao final da temporada

Goleiro da República Tcheca fez grande carreira na Premier League nos rivais Chelsea e Arsenal

Aos 36 anos, o histórico goleiro Petr Cech anunciou nessa terça-feira (15) a sua aposentadoria do futebol ao final da atual temporada. O comunicado foi feito pelo Twitter do jogador.

"Essa é minha 20ª temporada como jogador profissional e faz 20 anos que assinei meu primeiro contrato profissional, por isso parece o momento correto para anunciar que eu vou me aposentar ao final da temporada. Joguei 15 anos na Premier League e conquistei todos os troféus possíveis. Sinto que alcancei todos os objetivos que eu tinha planejado. Continuarei a trabalhar duro no Arsenal para poder ganhar mais um título nessa temporada. Eu estou ansioso para ver o que a vida me reserva depois disso", escreveu Cech em sua rede social.

Petr é cria da base do Viktoria Plzen - time que disputou a fase de grupos da Champions League da atual temporada e venceu a Roma e o CSKA - da República Tcheca, mas nunca atuou pelo time profissional. Ele permaneceu no país até 2002, quando foi vendido para o Rennais, da França. Em dois anos, as boas atuações o levaram da França para a Inglaterra, onde acertou com o Chelsea em 2004.

Foi no Stamford Bridge que o arqueiro se mostrou ser um dos melhores do mundo. Em 11 anos de clube ele ganhou 17 títulos, sendo uma Champions League, uma Europa League e quatro Premier League.

Em 2015, após o crescimento de Courtois no Chelsea, Cech trocou de clube e foi para o rival Arsenal. Por lá atuou como titular até a chegada de Bernd Leno, no começo da atual temporada.

(Fotos: Getty Images)

Ele é caracterizado pelo uso do capacete. O uso se fez necessário após um gravíssimo acidente durante uma partida contra o Reading, em 2006. Aos 20 segundos de jogo, ele foi atingido na cabeça pelo joelho do jogador Stephen Hunt e teve fratura no crânio. Ele conta que quase perdeu perdeu a vida no gramado e usa o capacete protetor desde então.