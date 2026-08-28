Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Ao lado de Toni Kroos: Al-Sibari invade uma lista histórica da Bundesliga

I. Saibari
Bayern de Munique x Stuttgart
Bayern de Munique
Stuttgart
Bundesliga
Marrocos
Alemanha

Al-Sibari entrou no lugar de Nathaniel Brown

O craque marroquino Ismael Saibari entrou para a história do Campeonato Alemão ao se tornar o sexto jogador, desde o início da coleta de dados na temporada 2004-2005, a dar duas assistências em sua estreia na Bundesliga.

Saibari deu duas assistências durante sua participação como reserva na grande vitória do Bayern de Munique sobre o Stuttgart pelo placar de 5 a 1, na noite de sexta-feira, no estádio Allianz Arena, na rodada de abertura da competição.

Leia também

Em vídeo: árbitro de Barcelona e Bilbao demonstra admiração pelo bigode de Raphinha!

Em vídeo: torcida do Barcelona se revolta no Camp Nou contra lance do Elche

Segundo a rede "Opta", Saibari se juntou a uma lista histórica que inclui Luis Díaz, Robbie Kruse, Shinji Ono, Toni Kroos e Diego, depois de cada um deles também ter conseguido dar duas assistências em sua estreia na Bundesliga.

O técnico belga Vincent Kompany colocou Saibari no lugar de Nathaniel Brown, contribuindo para mudar o ritmo do time bávaro durante o segundo tempo.

Aos 82 minutos, Saibari arrancou dentro da área e se livrou da entrada de um dos zagueiros do Stuttgart com um drible espetacular, mas preferiu passar em vez de finalizar, enviando um cruzamento para Aleksandar Pavlovic, que finalizou com facilidade de curta distância, marcando o quarto gol do Bayern.

Saibari voltou a dar assistência no quinto gol, aos 90+2 minutos, depois de receber a bola de Tom Bischof após a recuperação no campo do Stuttgart, e em seguida passou para Luis Díaz, que ficou cara a cara com o goleiro e finalizou no canto esquerdo, encerrando a goleada dos donos da casa.

O craque marroquino já havia participado como reserva também em sua primeira partida com o gigante bávaro, quando este venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1 na Supercopa da Alemanha, no último sábado.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora".


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google