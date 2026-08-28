Ao lado de Toni Kroos: Al-Sibari invade uma lista histórica da Bundesliga

O craque marroquino Ismael Saibari entrou para a história do Campeonato Alemão ao se tornar o sexto jogador, desde o início da coleta de dados na temporada 2004-2005, a dar duas assistências em sua estreia na Bundesliga.

Saibari deu duas assistências durante sua participação como reserva na grande vitória do Bayern de Munique sobre o Stuttgart pelo placar de 5 a 1, na noite de sexta-feira, no estádio Allianz Arena, na rodada de abertura da competição.

Leia também

Em vídeo: árbitro de Barcelona e Bilbao demonstra admiração pelo bigode de Raphinha!

Em vídeo: torcida do Barcelona se revolta no Camp Nou contra lance do Elche

Segundo a rede "Opta", Saibari se juntou a uma lista histórica que inclui Luis Díaz, Robbie Kruse, Shinji Ono, Toni Kroos e Diego, depois de cada um deles também ter conseguido dar duas assistências em sua estreia na Bundesliga.

O técnico belga Vincent Kompany colocou Saibari no lugar de Nathaniel Brown, contribuindo para mudar o ritmo do time bávaro durante o segundo tempo.

Aos 82 minutos, Saibari arrancou dentro da área e se livrou da entrada de um dos zagueiros do Stuttgart com um drible espetacular, mas preferiu passar em vez de finalizar, enviando um cruzamento para Aleksandar Pavlovic, que finalizou com facilidade de curta distância, marcando o quarto gol do Bayern.

Saibari voltou a dar assistência no quinto gol, aos 90+2 minutos, depois de receber a bola de Tom Bischof após a recuperação no campo do Stuttgart, e em seguida passou para Luis Díaz, que ficou cara a cara com o goleiro e finalizou no canto esquerdo, encerrando a goleada dos donos da casa.

O craque marroquino já havia participado como reserva também em sua primeira partida com o gigante bávaro, quando este venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1 na Supercopa da Alemanha, no último sábado.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora".



