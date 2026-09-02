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Ao lado de Salah: astro do Tottenham pressiona para se transferir ao Trabzonspor

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O jogador brasileiro Richarlison está pressionando o seu clube, o Tottenham, para se transferir às fileiras do turco Trabzonspor.

O Trabzonspor vive uma fase ruim em termos de resultados, depois de perder por 4 a 0 para o húngaro Ferencváros, na partida de volta das eliminatórias da Liga Europa, além de ter desperdiçado 5 pontos nas primeiras 3 rodadas do Campeonato Turco.

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O jornalista turco Yağız Sabuncuoğlu escreveu, através da sua conta na plataforma X: "Richarlison chegou a um acordo verbal com o Trabzonspor".

E acrescentou: "O jogador brasileiro quer se transferir para o Trabzonspor e está pressionando o seu clube inglês a aceitar a proposta apresentada pelo clube turco".

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Ao mesmo tempo, o site "The Athletic" informou que Richarlison, de 29 anos, enfrenta um futuro incerto no Tottenham, após o fracasso de uma proposta de negócio para o seu retorno ao Everton.

O Trabzonspor também fez uma tentativa malsucedida de contratar Richarlison durante as últimas vinte e quatro horas.

E, após a tentativa fracassada, não está claro se o Trabzonspor fará uma nova investida para contratar o jogador ou não.

Apesar de o prazo final para as transferências na Inglaterra já ter se encerrado, os clubes turcos ainda podem contratar jogadores até a próxima sexta-feira.

Caso Richarlison vá para o Trabzonspor, jogará ao lado do egípcio Mohamed Salah, que se juntou à equipe turca após a sua jornada lendária com o Liverpool.

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