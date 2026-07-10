Ao estilo do Egito... Mbappé surpreende o Marrocos com a arma de Messi

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, chamou muita atenção na noite da vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Mbappé marcou o primeiro gol e deu a assistência para o segundo, elevando sua contagem para 8 gols e assumindo a liderança da artilharia do torneio, empatado com Lionel Messi.

De acordo com a rede de estatísticas de futebol “Opta”, Mbappé entrou para um grupo extremamente raro na história da Copa do Mundo, ao se tornar apenas o quarto jogador nos últimos 60 anos a marcar um gol, dar uma assistência e perder um pênalti na mesma partida.

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A ironia é que Messi havia alcançado a mesma façanha apenas três dias antes, durante o confronto da Argentina contra o Egito nas oitavas de final, que terminou com a vitória do “Tango” por 3 a 2, depois de marcar um gol e dar uma assistência, apesar de ter perdido um pênalti.

Embora Mbappé tenha perdido o pênalti no primeiro tempo contra o Marrocos, ele não se abalou com a chance perdida e continuou liderando os ataques franceses, antes de marcar o primeiro gol e dar a assistência para o segundo, levando a seleção de seu país às semifinais.

Esse feito reflete o impacto das duas estrelas na atual edição da Copa do Mundo, já que cada um deles conseguiu deixar uma marca decisiva em uma partida eliminatória, apesar de ter desperdiçado uma chance certa da marca do pênalti — um feito raro que se repetiu duas vezes em apenas três dias.