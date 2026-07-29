Ao estilo do Al Ahly: como o Al Ittihad vai disputar duas partidas em um único dia?

Relatos da imprensa revelaram o método que o alemão Jens Weßing, técnico do Al-Ittihad, seguirá para disputar dois amistosos em um único dia.

O Al-Ittihad enfrenta o Real Mallorca, da Espanha, no início da tarde de amanhã, quinta-feira, antes de encarar o também espanhol Málaga, na noite do mesmo dia, no encerramento de seus amistosos durante o período de treinamento no exterior, na cidade espanhola de Marbella.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o Al-Ittihad disputará a partida contra o Real Mallorca, no início da tarde, com os jogadores reservas, antes de contar com seus titulares no confronto contra o Málaga, à noite.

Espera-se que o meio-campista argelino Houssem Aouar participe de uma das duas partidas, depois de ter se juntado ao período de treinamento no último período, após o fim das férias que teve ao término da Copa do Mundo de 2026.

Também participarão a dupla Muhannad Al-Shanqiti e George Ilenikhena, após se recuperarem da lesão que causou suas ausências no amistoso anterior contra o Las Palmas.

O Al-Ittihad disputou dois amistosos em seu período de treinamento na Espanha, que começou em meados deste mês de julho, vencendo o primeiro contra o Orlando Pirates, da África do Sul, por 3 a 2, e o segundo contra o Las Palmas, da Espanha, pelo placar de 2 a 1.

Vale lembrar que o vizinho e rival tradicional Al-Ahli também disputou dois amistosos em um único dia, ontem, terça-feira, durante seu período de treinamento na Áustria, perdendo o primeiro contra o Portimonense, de Portugal, por 2 a 0 com os reservas, antes de empatar com o Fulham, da Inglaterra, em 1 a 1 com os titulares.