A Confederação Argentina de Futebol (AFA) anunciou nesta quinta-feira que obteve a aprovação da Federação Internacional de Futebol (Fifa) para o seu pedido de modificar a forma de cumprimento das punições impostas a diversos jogadores da seleção, em decorrência dos acontecimentos registrados na final da Copa do Mundo de 2026 diante da Espanha.

A entidade argentina esclareceu, em comunicado oficial, que apresentou à Fifa um pedido para permitir que as punições impostas aos seus jogadores, e à própria confederação, sejam cumpridas em amistosos da categoria "A" e/ou partidas oficiais da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), o que vier primeiro — pedido este que foi aprovado.

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A Fifa havia suspendido Leandro Paredes por 10 partidas, Nahuel Molina por 7 partidas e Thiago Almada por uma partida, além de suspender o membro da comissão técnica Roberto Ayala por 3 partidas, por causa dos acontecimentos ocorridos após a final da Copa do Mundo, decidida pela Espanha a seu favor (1 a 0) em julho passado.

A confederação argentina afirmou que dará continuidade ao recurso contra as punições, que incluíram também multas financeiras e restrições à presença de torcedores nas partidas da seleção em seu campo.

A entidade disse em seu comunicado: "A Confederação Argentina de Futebol, em defesa de seus direitos e dos direitos de seus jogadores, aguarda os fundamentos das decisões para apresentar os recursos adequados perante o Comitê de Apelação da Fifa, considerando o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) como uma possível última instância".

O assessor jurídico da confederação argentina, Andrés Patón Urich, havia dito na última sexta-feira em declarações à rádio "DSports": "Consideramos que as punições são exageradas e buscaremos reduzi-las", conforme noticiou a rádio "COPE"espanhola.

A Fifa também impôs uma multa de 321 mil dólares à confederação argentina, com base em diferentes artigos do código disciplinar, por causa de incidentes ocorridos durante as partidas da seleção contra Cabo Verde, Egito, Suíça, Inglaterra e Espanha na Copa do Mundo.

A seleção argentina disputará suas duas próximas partidas em seu campo com a presença de torcedores restrita a 50%, entre as punições impostas a ela.

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