Equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (13), na Bélgica; veja como acompanhar na TV e na internet

O Barcelona visitará o Royal Antwerp na tarde desta quarta-feira (13), a partir das 17h (de Brasília), no Bosuilstadion, na Bélgica, pela última rodada da fase de grupos do torneio. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Depois da derrota para o Girona por 4 a 2 na última rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona volta as atenções para a disputa da Liga dos Campeões. Já classificado para as oitavas de final, os catalães ocupam a liderança do Grupo H, com 12 pontos. Até aqui, foram quatro vitórias e apenas uma derrota - para o Shakhtar Donetsk por 1 a 0.

Do outro lado, o Antwerp, na lanterna do grupo, com cinco derrotas, busca encerrar a participação no torneio com pelo menos algum ponto conquistado. Na primeira rodada, a equipe foi goleada pelo Barcelona por 5 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Royal Antwerp: Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal; Yusuf, Vermeeren; Kerk, Balikwisha, Ejuke; Janssen. Técnico: Mark van Bommel.

Barcelona: Peña; João Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Fermín Lopez, Romeu, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Ferrán Torres. Técnico: Xavi.

Desfalques

Royal Antwerp

Arbnor Muja, expulso contra o Shakhtar, e Jurgen Ekkelenkamp, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

Barcelona

Ter Stegen, Gavi, Inigo Martinez e Marcos Alonso seguem no departamento médico

Quando é?