Antony quebra recorde no Manchester United: "Fazendo história e vivendo o sonho"

O atacante do Manchester United está empolgado com a história que vem construindo no futebol inglês

Principal desejo da janela de transferências do neste verão europeu do Manchester United, Antony tem se destacado na equipe inglesa neste início de temporada, podendo ser um dos selecionavies de Tite para a Copa do Mundo 2022.

Para completar a negociação, os Red Devils desembolsaram 85 milhões de libras (R$ 504 milhões) pelo jogador ao Ajax no dia limite do prazo de transferência, com esse acordo permitindo que ele se reencontrasse com Erik ten Hag.

Logo no primeiro jogo, ele teve um impacto imediato em sua estreia contra o Arsenal, enquanto o jogador de 22 anos também marcou no clássico com o Manchester City e na vitória sobre o Everton. Como resultado, o brasileiro se tornou o primeiro jogador a marcar em suas três primeiras aparições na Premier League para os Red Devils.

Nas redes sociais, Antony celebrou seu início de temporada no Manchester United: “Incrível! Já fazendo história e vivendo o sonho aqui! Obrigado, equipe, por permitir e me apoiar para conseguir isso. Posso prometer que estamos apenas começando! Vamos por mais!!"

Getty Images

O último gol de Antony ajudou o United a vencer, por 2 a 1, em Goodison Park, em um jogo em que Cristiano Ronaldo saiu do banco para marcar o gol decisivo, e a equipe de Ten Hag conquistou 15 pontos nos últimos seis jogos na competição, com Antony fazendo parte dessa campanha nos últimos três.

Contra o Everton, o Manchester United venceu seu 100º jogo na Premier League, tendo sofrido o primeiro gol da partida - o maior número de vitórias na história da competição.

O United estará de volta à ação pela Liga Europa, nesta quinta-feira (13), contra o Omonia, antes de receber o Newcastle - onde Antony terá a chance de marcar quatro gols em quatro jogos.