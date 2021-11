Hummels se enfurece com Antony após expulsão: "Precisa ser um profissional de verdade"

Mats Hummels, zagueiro do Borussia Dortmund, foi obrigado a assistir ao jogo desta última quarta-feira (04), contra o Ajax, pelo lado de fora do campo, após ter sido expulso em lance polêmico com o brasileiro Antony.

E qual foi o problema que envolveu o lance? Hummels deu um carrinho na direção de Antony, que pulou e foi atingido quase que minimamente. Como típico brasileiro, o atacante fez questão de mostrar que sofreu a falta, mas exagerou na medida.

O juiz da partida expulsou Hummels, mas o zagueiro na verdade ficou tranquilo, assim como os comentaristas da partida, que também afirmaram a revisão no VAR e o vermelho seria retirado, o que não ocorreu e enfureceu o alemão.

Após a partida, o zagueiro do Dortmund comentou sobre o lance a DAZN: "Não sei como um árbitro à nível de Champions League pôde me dar vermelho. Eu estava incrédulo, é uma decisão absurda e errada. O juiz decidiu a partida de hoje e imagino que ele saiba disso. Vou perguntar a ele novamente no vestiário, pois estou muito interessado em saber o que ele viu".

Além do comentário sobre o árbitro da partida, Hummels comentou sobre a atitude de Antony, que "valorizou" na hora de sofrer a falta: "Ele mesmo (Antony) veio até mim e disse que não era para vermelho. Mas o VAR deveria ver isso por si próprio. Antony é um ótimo jogador. Mas precisa ser um profissional de verdade, talvez assim ele seja ainda melhor".

Com um jogador a menos, o Borussia ainda conseguiu abrir o placar com Reus, mas o clube alemão, que já estava sem Hummels e Haaland, acabou sofrendo a virada e foi derrotado pelo Ajax por 3 a 1.

A classificação do Grupo C mantém o Ajax em primeiro com a invencibilidade intacta, com quatro vitórias (12 pontos), seguido por Borussia e Sporting, com a mesma quantidade de pontos (6), além do Besiktas, que ainda não conseguiu vencer nenhum dos duelos que disputou, em último colocado (0).