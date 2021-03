Antônio Oliveira: quem é o português efetivado como novo treinador do Athletico-PR?

Ex-auxiliar de Autuori no próprio Furacão, o novo comandante é filho de um dos maiores ídolos do Benfica

O Athletico Paranaense anunciou uma série de mudanças em sua estrutura de futebol para a temporada 2021. A mais importante delas é a oficialização de Antonio Oliveira como treinador da equipe principal, herdando a vaga que era de Paulo Autuori – que por sua vez passou a ocupar a função de diretor técnico.

Antonio, de 38 anos, chegou ao Athletico em outubro de 2020 para ser o auxiliar-técnico de Autuori no time principal. Finalizado o Brasileirão, o português já havia assumido a equipe de aspirantes do Furacão.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Embora a torcida athleticana já estivesse até mesmo acostumada com a figura de Antonio, o novo treinador ainda é um desconhecido no âmbito nacional e esta é sua primeira grande chance no comando de um time.

Antonio, contudo, tem o futebol em seu sangue. O novo técnico do Athletico é filho do ex-jogador Toni, um dos grandes ídolos da história do Benfica – onde atuou entre 1968 e 1981, conquistando um total de 12 taças pelos Encarnados – e já trabalhou como auxiliar-técnico com o pai no futebol iraniano.

A realidade do futebol brasileiro, contudo, não é uma grande novidade para o novo técnico do Athletico. Antonio foi auxiliar-técnico de Jesualdo Ferreira em 2020, no Santos, antes de receber a chance no próprio clube paranaense.

Ainda que em comum com Jorge Jesus e Abel Ferreira Antonio tenha apenas a nacionalidade, considerando um olhar inicial, a esperança da torcida athleticana é de ver um novo técnico português fazendo sucesso no cenário brasileiro.