Antonio Conte vai ser demitido do Tottenham?

Fala do treinador sobre o time caiu mal no elenco e futuro do italiano nos Spurs está em jogo

A situação nos bastidores do Tottenham está longe de ser das melhores, ainda mais depois das reclamações públicas feitas por Antonio Conte após o empate com o Southampton. Segundo a imprensa inglesa, jogadores teriam ido à alta cúpula dos Spurs pedindo a saída do treinador.

Após o empate de sábado (18), contra o lanterna Southampton, quando perdeu a vantagem no placar duas vezes, Antonio Conte foi aos microfones desabafar sobre o jogo e a situação dos Spurs. Em sua fala, porém, o treinador acabou indo além ao falar sobre seus jogadores, o que não caiu muito bem para o elenco.

"Estou muito irritado e não é a primeira vez. Não quero falar do aspecto técnico, o que falta é espírito. Não somos um time. Somos uma equipe em que todos são egoístas. Quando você está nesse caminho, isso pode acontecer", esbravejou Conte. "Não vejo senso de responsabilidade dos jogadores. Agora é difícil. Estamos tentando levar esse grupo na direção certa. Vejo muitas situações negativas e muito egoísmo dos jogadores, o que eu não gosto. Ninguém parece interessado".

A fala, como era de se esperar, causou desconforto nos Spurs e, segundo os jornais The Guardian e The Sun, os jogadores acreditam - e esperam - que Conte deixe o comando do time logo. Alguns, inclusive, teriam ido ao presidente Daniel Levy pressionando pela demissão do italiano, que tem contrato até o final da atual temporada.

Na Inglaterra, aliás, já é esperado que, mesmo que dure até o final de seu vínculo, Conte não siga no Tottenham para o próximo ano. Isso porque, não se sabe quantos apoiadores o treinador italiano ainda tem no time - ainda mais considerando críticas feitas sobre as movimentações do clube no mercado -, e se são suficientes para que ele seja bancado no comando da equipe, principalmente após as indisposições com o elenco.

Assim, a parada do futebol europeu para a Data Fifa deve ser determinante no Tottenham. O próximo jogo dos Spurs, contra o Everton, será apenas em 3 de abril, exatamente 15 dias depois do empate com o Southampton.