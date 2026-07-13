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Anton GaaeiImago
Rian Rosendaal

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Anton Gaaei chega a um acordo e parece que vai deixar o Ajax em breve

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Anton Gaaei chegou a um acordo verbal com o Eintracht Frankfurt, segundo informou na segunda-feira o jornalista Florian Plettenberg, da filial alemã da Sky Sports. O lateral-direito dinamarquês do Ajax assinará contrato com o clube da Bundesliga até meados de 2031, após passar por exames médicos.

O Frankfurt está atualmente negociando com o Ajax a transferência do lateral de 23 anos para o verão. O próprio Gaaei espera que os dois clubes cheguem a um acordo em breve.

No Frankfurt, Gaaei é o sucessor em potencial de Rasmus Kristensen. O ex-jogador do Ajax mudou-se recentemente para o FC Midtjylland, da Dinamarca, o que abriu uma vaga na posição de lateral-direito.

Na semana passada, soube-se que o Frankfurt havia colocado Gaaei na mira. Agora fica claro que o clube da Bundesliga tem planos concretos para tirar o lateral-direito do Ajax.

O Ajax contratou Gaaei há três anos do Viborg FF, que lucrou 4,5 milhões de euros com a venda do zagueiro. Até o momento, Gaaei disputou 111 partidas com a camisa do Ajax, marcando sete gols e dando treze assistências.

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Gaaei tem contrato com o Ajax até meados de 2028. De acordo com o Transfermarkt, o valor de mercado do zagueiro do Ajax, que está de saída, é de cinco milhões de euros.

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