Jochem Ritmeester van de Kamp está na mira do FC Utrecht, segundo informa o observador de clubes Edjeuitnoord, geralmente muito confiável, no X.

O FC Utrecht está de olho na contratação de Anthony Correia. Segundo Jeroen Kapteijns, do De Telegraaf, a transferência do técnico do Telstar para a cidade de Utrecht já está praticamente fechada.

O próprio Correia minimizou o interesse do clube em entrevista à ESPN. Ele disse que apenas “tomou um café” com os representantes do FC Utrecht.

Agora, parece que Correia já tem influência até mesmo nas transferências de seu possível novo empregador. O técnico de sucesso do Telstar quer muito levar Ritmeester van de Kamp para o De Galgenwaard.

O meio-campista de 22 anos joga nesta temporada por empréstimo no Velsen-Zuid e retorna ao Almere City no verão.

De acordo com o observador de clubes, o FC Utrecht não é, aliás, o único clube que vai se apresentar em Almere. O sc Heerenveen e o Fortuna Sittard também teriam interesse no craque do Telstar.



