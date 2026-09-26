O Real Madrid respirou aliviado após a divulgação da natureza da lesão de Kylian Mbappé no joelho esquerdo, já que os exames a que o jogador se submeteu, em Valdebebas, revelaram uma hiperextensão da cápsula posterior do joelho, com previsão de ausência de cerca de 15 dias.

Mbappé havia se lesionado durante sua participação com a seleção da França diante da Turquia, na última sexta-feira, pela Liga das Nações da Europa, antes de retornar a Madri para se submeter aos exames, que confirmaram a inexistência de uma lesão grave, dando início à fase de recuperação na capital espanhola.

Com base no período de ausência previsto, o Real Madrid espera recuperar Mbappé com o retorno das competições do Campeonato Espanhol, quando receberá o Villarreal no estádio Santiago Bernabéu no dia 10 de outubro.

Mbappé se junta à lista de lesionados que inclui Militão, Rodrygo, Mendy, Fede Valverde e Konaté.

Konaté, por sua vez, sofre de uma lesão semelhante à de Mbappé, com período de recuperação parecido, o que torna seu retorno, ao lado de Valverde, esperado para a retomada das competições, antes da tão aguardada data do Clássico diante do Barcelona no dia 25 de outubro.

Apesar do alívio do Real Madrid quanto à condição de Mbappé, o período de pausa para as seleções gera preocupação no clube, depois que um grande número de seus jogadores participou de partidas consecutivas em um curto espaço de tempo.

A carga sobre alguns jogadores aumenta em razão da extensão das viagens, entre eles Vinícius e Endrick, que estão com o Brasil na Austrália e na Índia, e Brahim Díaz, que viajará com Marrocos para a África do Sul para enfrentar o Lesoto.

O Real Madrid havia sofrido 54 lesões ao longo da temporada passada, enquanto Militão, Rodrygo e Mendy seguem fora dos gramados.

Por esse motivo, José Mourinho colocou a questão das lesões entre os assuntos mais importantes que busca solucionar, e recorreu a Sandro Carriço, vindo do Benfica, para chefiar o departamento de ciências do esporte, especializado na prevenção de lesões e na gestão das cargas físicas dos jogadores.

Parecia que as medidas adotadas começavam a dar frutos durante os primeiros meses da temporada, já que a lista de lesionados se limitou a um número reduzido de jogadores, antes de os temores voltarem a crescer durante a atual pausa, somando o problema das lesões aos desafios técnicos que Mourinho terá de administrar.