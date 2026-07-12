Antes do jogo da Copa do Mundo... Konaté responde a Yamal com frases contundentes

Após eliminar o Marrocos, a seleção francesa está a um passo de chegar à final da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, após as edições de 2018 — quando conquistou o título — e de 2022 — quando foi derrotada pela Argentina.

Mas, para chegar a essa fase decisiva, os “Galo” terão que derrotar a Espanha, liderada por Lamine Yamal, na semifinal na noite da próxima terça-feira.

Essa partida é uma repetição do que já aconteceu antes, considerando o histórico de confrontos entre as duas seleções nos últimos dois anos: a “La Roja” derrotou a seleção francesa no Campeonato Europeu de 2024 (2 a 1) e, depois, na Liga das Nações no verão de 2025 (5 a 4), ambas as vezes nas semifinais.

Após a vitória da Espanha sobre a Bélgica nas quartas de final (2 a 1), Lamine Yamal lançou um aviso aos “Les Bleus”, dizendo: “Derrotamos a França nos nossos dois últimos jogos. Se a França tem que temer alguém, somos nós... Veremos o que vai acontecer, mas não estamos com medo”.

Ibrahima Konaté, jogador da seleção francesa, respondeu às declarações do jovem astro do Barcelona: “Não, não, não... Sinceramente, não nos importamos com o que dizem”.

O novo jogador do Real Madrid explicou em uma coletiva de imprensa neste domingo: “Não devemos temer ninguém; precisamos permanecer humildes e não cair nessa armadilha, especialmente nesta fase do campeonato”.

E concluiu: “Agora, ele pode dizer o que quiser; vamos tentar nos preparar da melhor maneira possível. No final da partida, veremos quem vai vencer”.