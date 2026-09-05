Antes do duelo em Mestalla: Flick define situação de Yamal, Jesus e Hamza

O Barcelona se prepara para um confronto difícil na quarta rodada do Campeonato Espanhol, neste domingo, quando visita o Valencia no estádio Mestalla, em busca da quarta vitória consecutiva e da liderança isolada da tabela de classificação, aproveitando a derrota do Real Madrid para o Real Betis por 1 a 0.

A equipe de Hansi Flick entra em campo com 9 pontos somados, tendo o elenco praticamente completo, à exceção de Frenkie de Jong e Ronald Araújo, ao mesmo tempo em que o treinador alemão recebeu notícias positivas sobre a condição de Lamine Yamal, apesar de este não ter participado do último treino com o grupo.

A lista contou com 24 jogadores, sendo que Flick vai cortar um jogador antes da partida, e ficou assim:

Joan García, Cancelo, Dro, Fariñas, Alcázar, Gavi, Fermín, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Espart, Szczesny, Adjei, Christensen, Rodri, Gordon, Gerard Martín, Dani Olmo, Bernal, Koundé, Eric García, Livakovic, Hamza.

A lista teve o retorno de Gavi após sua recuperação da contusão que sofreu no joelho durante sua primeira aparição na liga contra o Elche, depois de a lesão ter gerado preocupação dentro do Barcelona antes da confirmação de que não era grave.

Também apareceram pela primeira vez na lista da equipe a nova dupla Livakovic e Gabriel Jesus, depois de o atacante brasileiro ter completado seu programa de treinamento com o grupo sob o comando de Flick, enquanto Livakovic será o reserva do goleiro Joan García.