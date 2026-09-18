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imago-sport-1083406414.jpgSergio Ros
Traduzido por

Antes do duelo com o Real Madrid: Barcelona prepara grande surpresa para o clássico

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Espanha

Quais são?

O cantor norte-americano Tyler, the Creator tornou-se o principal candidato a estampar a camisa do Barcelona no Clássico contra o Real Madrid, marcado para o dia 25 de outubro no Spotify Camp Nou.

A identidade do artista que aparece na camisa passou a ser uma das maiores incógnitas que antecedem cada Clássico desde o acordo de patrocínio entre o Barcelona e o Spotify.

Segundo revelou o jornal espanhol "Sport", o Barcelona caminha para escolher Tyler, the Creator, embora o acordo ainda não tenha sido definitivamente fechado e seus detalhes continuem em fase de definição.

Apesar de outras alternativas terem sido discutidas nas últimas semanas, as chances do artista norte-americano avançaram, tornando-o a opção principal para esta iniciativa.

Caso o acordo seja confirmado, a palavra "GOLF" poderá aparecer na frente da camisa, em referência à marca de roupas GOLF WANG, fundada por Tyler, the Creator, sendo essa palavra um dos elementos mais recorrentes nos designs e nas peças da marca.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Tyler, the Creator tem uma ampla influência nos Estados Unidos que vai além da música, alcançando a moda e as redes sociais. Sua capacidade de gerar debate e mobilizar uma vasta comunidade digital representa um fator de atração para a iniciativa, por meio da qual o Barcelona e o Spotify buscam alcançar um impacto global que ultrapasse a própria partida.

Dentro dessa iniciativa, Drake apareceu na frente da camisa do Barcelona em outubro de 2022, seguido por Rosalía, os Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran e Olivia Rodrigo, e Tyler, the Creator pode ser o próximo nome da lista, ainda que o acordo não tenha sido fechado.

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