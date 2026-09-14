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Ahmed Mansy

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Antes do duelo com o Al Hilal: Al Gharafa anuncia a contratação de Ismaël Bennacer

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O meio-campista argelino começa uma nova jornada

O clube catariano Al-Gharafa decidiu anunciar a contratação do meio-campista argelino Ismaël Bennacer, apenas 24 horas antes do início de sua jornada na Liga dos Campeões da Ásia de Elite contra o Al-Hilal saudita.

O Al-Hilal recebe o Al-Gharafa amanhã, terça-feira, no estádio Kingdom Arena, na primeira rodada da fase de liga do torneio asiático.

E, 24 horas antes da partida, o Al-Gharafa publicou um vídeo em sua conta oficial no "X", por meio do qual anunciou a contratação de Bennacer.

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O meio-campista argelino se juntará à equipe catariana em uma transferência gratuita, depois que o Milan rescindiu seu contrato em agosto passado, e vestirá a camisa número 10, conforme revelado pelo clube.

Essa decisão vem após uma temporada e meia que Bennacer passou fora do Milan, tendo sido emprestado ao Olympique de Marselha, da França, e depois ao Dínamo de Zagreb, da Croácia, na tentativa de recuperar seu nível e encontrar uma oportunidade de jogar com regularidade longe do estádio San Siro.

O jogador de 28 anos não conseguiu recuperar seu melhor nível, o que levou o técnico bósnio Vladimir Petković a excluí-lo da lista da seleção da Argélia para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

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