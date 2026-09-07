Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, confirmou sua preferência pelo Milan em relação à Inter de Milão, mas ressaltou, ao mesmo tempo, que o time nerazzurro merece grande respeito, antes do confronto entre as duas equipes no estádio Santiago Bernabéu, na noite de terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

Mbappé falou repetidas vezes sobre sua admiração pelo Milan ao longo dos últimos anos

Em uma entrevista realizada em 2024, o internacional francês afirmou que, se fosse se transferir para a Itália, seria apenas para se juntar ao rossonero, e já havia revelado que assiste a todos os jogos do Milan no Campeonato Italiano.

Mbappé manteve sua posição durante uma entrevista à rede "Sky Sport Itália", antes do confronto do Real Madrid contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões da Europa, na noite de terça-feira.

Mbappé afirmou: "Com certeza prefiro o Milan, mas a Inter é um adversário que merece muito respeito. É um time que tem qualidade".

Mbappé também falou sobre sua estreita relação pessoal com o atacante nerazzurro Marcus Thuram e sobre o respeito que nutre pelo capitão da equipe, Lautaro Martínez.

Mbappé disse: "Quando vi o sorteio, meu único pensamento estava voltado para Marcus Thuram. Somos amigos há muitos anos, e não pensei muito na Inter. É um grande jogo para todos, e não há amigos em campo".

E acrescentou: "Lautaro Martínez é um jogador incrível, mas espero que isso não apareça amanhã. É bonito jogar diante de atacantes capazes de fazer a diferença".



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