Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-PRESSERAFP
Hussein Hamdy

Traduzido por

Antes do confronto na Liga dos Campeões: Mbappé renova seu amor pelo Milan e alerta para a força da Inter

K. Mbappe
Inter de Milão
Milan
Liga dos Campeões
França
Itália

Kylian não para de flertar com o Milan

Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, confirmou sua preferência pelo Milan em relação à Inter de Milão, mas ressaltou, ao mesmo tempo, que o time nerazzurro merece grande respeito, antes do confronto entre as duas equipes no estádio Santiago Bernabéu, na noite de terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

Mbappé falou repetidas vezes sobre sua admiração pelo Milan ao longo dos últimos anos

Em uma entrevista realizada em 2024, o internacional francês afirmou que, se fosse se transferir para a Itália, seria apenas para se juntar ao rossonero, e já havia revelado que assiste a todos os jogos do Milan no Campeonato Italiano.

Mbappé manteve sua posição durante uma entrevista à rede "Sky Sport Itália", antes do confronto do Real Madrid contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões da Europa, na noite de terça-feira.

Mbappé afirmou: "Com certeza prefiro o Milan, mas a Inter é um adversário que merece muito respeito. É um time que tem qualidade".

Liga dos Campeões
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Campeonato Italiano
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL

Mbappé também falou sobre sua estreita relação pessoal com o atacante nerazzurro Marcus Thuram e sobre o respeito que nutre pelo capitão da equipe, Lautaro Martínez.

Mbappé disse: "Quando vi o sorteio, meu único pensamento estava voltado para Marcus Thuram. Somos amigos há muitos anos, e não pensei muito na Inter. É um grande jogo para todos, e não há amigos em campo".

E acrescentou: "Lautaro Martínez é um jogador incrível, mas espero que isso não apareça amanhã. É bonito jogar diante de atacantes capazes de fazer a diferença".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google