Antes do confronto emocional... Haaland incita a pressão dos ingleses

Erling Haaland, estrela da seleção norueguesa, disse que enfrentar a Inglaterra, país onde nasceu, nas quartas de final da Copa do Mundo, tem um significado especial para ele.

A Agência France-Presse divulgou as declarações de Haaland aos jornalistas em Miami, onde ele explicou: “É um jogo especial, sim, com certeza. Para mim, é muito especial, porque jogo na Inglaterra e também nasci lá”.

Na primeira participação da Noruega na Copa do Mundo em 28 anos, a seleção superou todas as expectativas graças ao instinto goleador de Haaland.

Haaland acrescentou: “Sinceramente, eu não esperava por isso. Chegar às quartas de final da Copa do Mundo com a Noruega é uma surpresa até mesmo para mim”.

E continuou: “Jogar contra o Brasil foi uma loucura para nós, noruegueses, e vencer essa seleção para depois enfrentar a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo nos Estados Unidos é algo muito especial.”

E acrescentou: “Se vocês observarem o que está acontecendo na Noruega, perceberão que isso não é algo comum para nós; por isso, é algo extremamente excepcional”.

Ele destacou: “Acho que há candidatos claros à conquista da Copa do Mundo, e a Inglaterra é um deles. E acho que vocês devem colocar toda a pressão possível sobre os jogadores da seleção inglesa”.

Sobre sua crescente popularidade nos Estados Unidos, ele comentou: “Isso é bom, porque gosto dos americanos e acho que são pessoas muito divertidas. Eles são engraçados, e é por isso que gosto do jeito deles.”

E acrescentou: “Sinceramente, tudo na Copa do Mundo até agora tem sido maravilhoso; dos jogos aos estádios, tudo tem sido excepcional”.