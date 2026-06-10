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Antes do confronto contra o Senegal... Deschamps impôs alguma punição disciplinar a Koundé?

França x Senegal
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D. Deschamps
J. Kounde
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EUA

Ele foi substituído contra a Irlanda do Norte

Uma reportagem divulgada nesta quarta-feira revelou que o técnico da França, Didier Deschamps, aplicou uma punição a Jules Koundé, jogador do Barcelona, antes do confronto contra o Senegal, na próxima terça-feira, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Apesar de ter sido repreendido por Didier Deschamps durante o primeiro tempo da partida da França contra a Irlanda do Norte, na segunda-feira (3 a 1), Koundé não foi substituído como medida disciplinar, ao contrário do que alguns especularam.

De acordo com o jornal “L’Équipe”, o zagueiro do Barcelona foi substituído no segundo tempo por Malou Justo devido a uma lesão.

O jornal confirmou que a condição de Kondé não é motivo de preocupação antes da primeira partida da França na Copa do Mundo contra o Senegal.

 No entanto, será necessário acompanhar a participação do ex-jogador do Bordeaux no treino marcado para amanhã, quinta-feira, em Boston.

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