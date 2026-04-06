Antes do confronto contra o Real Madrid... O Bayern segue os passos do Barcelona

Os contornos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa para a temporada 2026/2027 começam a se definir mais cedo, depois que três clubes garantiram oficialmente suas vagas na fase de grupos.

Na Alemanha, o Bayern de Munique confirmou sua habitual superioridade com uma emocionante vitória sobre o Freiburg por 3 a 2, elevando sua pontuação para 73 pontos e ampliando a diferença para o seu perseguidor mais próximo fora da zona de classificação, o Hoffenheim, para 23 pontos.

Desapareceu qualquer possibilidade matemática de o gigante bávaro ficar fora das vagas qualificadas para a Liga dos Campeões, tornando-se o primeiro representante da “Bundesliga” na principal competição continental.

O Bayern se prepara para enfrentar o Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu, amanhã, na partida de ida das quartas de final da atual edição da Liga dos Campeões.

Já na Holanda, a classificação veio acompanhada do título do campeonato, já que o PSV Eindhoven subiu ao pódio como campeão da Eredivisie, após uma batalha épica que terminou com sua vitória sobre o Utrecht por 4 a 3 na 29ª rodada, garantindo seu lugar entre a elite dos clubes europeus na próxima temporada como campeão nacional.

Vale lembrar que o Barcelona foi o primeiro a se classificar oficialmente para a competição europeia, aproveitando sua vitória sobre o Rayo Vallecano na 29ª rodada.

Essa vitória colocou o clube catalão em uma posição matemática segura, garantindo antecipadamente o retorno à disputa pela “Liga dos Campeões” em sua nova edição, em meio às expectativas da torcida de recuperar os glórias continentais.

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