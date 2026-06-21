Antes do confronto contra Gana... Rice elogia a decisão inteligente de Tuchel

Declan Rice, estrela do Arsenal, anunciou que está em plena forma e sem lesões antes da próxima partida da seleção da Inglaterra na Copa do Mundo contra Gana, na próxima terça-feira, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O craque do Arsenal teve um desempenho excelente na vitória de estreia dos Três Leões no Grupo 12 contra a Croácia, quando a equipe do técnico Thomas Tuchel iniciou sua campanha com uma vitória esmagadora por 4 a 2.

No entanto, Rice causou preocupações quanto a uma possível lesão ao ser substituído 20 minutos antes do fim da partida, pois estava sentindo dores nas costas e nos tendões do joelho.

A Inglaterra voltará a campo em 48 horas, e parece provável que o meio-campista seja titular, ao mesmo tempo em que elogiou as decisões do seu técnico.

Em declarações à emissora “ITV”, quando questionado se era candidato a jogar contra Gana, Rice disse: “Sim, estou pronto, estou em forma e animado para jogar”.

Ele acrescentou: “Acho que foi uma decisão inteligente (me tirar de campo). Eu estava sentindo uma dor neuropática nos tendões do joelho, com a qual venho lidando desde o Natal, quando jogava pelo Arsenal, há muito tempo”.

E continuou, segundo reportagem do jornal inglês “Metro”: “É claro que muitas pessoas não sabiam, pois tudo aconteceu nos bastidores”.

E acrescentou: “Foi uma decisão acertada. Nos últimos 20 minutos, é quando a maioria das lesões costuma ocorrer”.

E continuou: “Nos últimos 20 minutos, você realmente sente seu corpo passando por essa experiência. Nos últimos dias, tenho me sentido muito bem”.

Além disso, a Inglaterra tem preocupações quanto à capacidade de resistência e à preparação física de Bukayo Saka, companheiro de Rice no Arsenal.

Em resposta a uma pergunta sobre se Saka seria capaz de causar impacto neste torneio em meio a preocupações com sua condição física, Rice acrescentou: “Cem por cento, sim”.

E continuou: “Ele está treinando muito bem, participou da última partida e teve um impacto incrível”, já que deu a assistência para o quarto gol marcado por Marcus Rashford.

E concluiu: “Ele é um dos melhores jogadores com quem já joguei e quer disputar todas as partidas, mas aqui ele foi inteligente; além disso, temos Nuno, cujo desempenho foi incrível”.